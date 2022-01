L’Ordine dei Giornalisti ricorda l’obbligo della Pec per tutti i colleghi In caso di non attivazione scatterà la sospensione

Il Consiglio dei giornalisti delle Marche ha deciso di assumersi le spese per l’attivazione delle Pec per tutti gli iscritti della regione.



Pertanto la consueta quota annuale da versare all’Ordine dall’anno scorso fino al 2023 compreso sarà di 128.50 euro (per i professionisti, pubblicisti, praticanti ed elenco speciale) e 63.50 (per chi ha maturato i diritti per la quota ridotta).

Quota da versare entro il 31 gennaio 2022 tramite bollettino Mav che arriverà al proprio domicilio o tramite bonifico bancario.

La Pec è obbligatoria per legge e il Ministero della Giustizia ha ritenuta l’adozione della posta elettronica certificata un requisito fondamentale per la permanenza dell’albo.

In caso di inadempienza scatterà la sospensione.