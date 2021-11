Al via da giovedì 4 novembre gli incontri presso il Caffè Alzheimer di Falconara L'appuntamento è fissato alle ore 17.00 presso il Centro Metropolis di via Leopardi

Riprendono domani 4 novembre, a partire dalle 17 al Centro Metropolis di via Leopardi 6, gli incontri in presenza del Caffè Alzheimer, organizzati da Anteas Marche in collaborazione con Inrca, Cisl, Comune di Falconara e parrocchia del Rosario per i malati di Alzheimer e per i loro familiari. L’incontro di domani sarà condotto dalla dottoressa Elena Gambella ed è stato organizzato per svolgere attività di socializzazione e ricreative. Per partecipare è necessario il green pass, è obbligatorio l’uso della mascherina e occorre mantenere la distanza di sicurezza.