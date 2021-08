Marotta, i 4 arrestati rimangono in carcere Il presunto accoltellatore, F.G., 26 anni, albanese, residente ad Ancona, nell'interrogatorio ha cercato di scaricare su altri la responsabilità del ferimento

Possono reiterare il reato e per questo devono rimanere in carcere. Il gip di Pesaro Giacomo Gasparini non ha avuto dubbi oggi nel convalidare gli arresti di due albanesi, un senegalese e un dominicano per la maxi rissa, dopo un precedente accoltellamento, di sabato mattina alle 5.30 nel parcheggio del discodinner “Miu miu” di Marotta: due carabinieri intervenuti per sedare la rissa, sono erano stati aggrediti e avevano riportato ferite guaribili in 15-20 giorni.

Le condizioni del ferito, un senegalese residente a San Severino Marche (Macerata), stanno migliorando e appena sarà possibile verrà interrogato dalla Procura. Gli altri tre arrestati, M.S., 26 anni, albanese, residente ad Ancona, il senegalese S.D., dell’Anconetano e M.B., dominicano, devono rispondere di rissa, lesioni, resistenza e danneggiamenti. Per tutti e quattro, il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere perché socialmente pericolosi e in grado di reiterare i reati