Acli e Green Pass, “sanzioni ok, ma non paghino i volontari” Preoccupazioni in vista del 6 agosto

Le ACLI delle Marche si uniscono alle richieste già avanzate da altre strutture ACLI in Italia e chiedono di non accollare ai gestori dei circoli ACLI l’onere di controllare che tutti i soci che accedono ai locali possiedono il Green pass, come richiesto dalle normative che entreranno in vigore dal 6 agosto.