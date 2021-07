Trecastelli, cinema sotto le stelle propone il film c’è tempo a Ripe Nuova tappa martedì 27 luglio 2021, alle ore 21, nel Largo San Giovanni Paolo II a Ripe

TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE, rassegna che promuove proiezioni gratuite di film nelle località di Trecastelli, farà la sua nuova tappa martedì 27 luglio 2021, alle ore 21, nel Largo San Giovanni Paolo II a Ripe, con la pellicola C’E’ TEMPO, di Walter Veltroni. Stefano (Stefano Fresi) è un uomo di quarant’anni, fortemente immaturo.



Vive in un paesino del Piemonte, circondato da altissime montagne e svolge un lavoro precario. La sua passione è quella di osservare gli arcobaleni e l’unico lavoro che riesce a fargli guadagnare qualcosa è la manutenzione di uno specchio che illumina la piazza del paese sei mesi l’anno.

Trascorre le giornate con una precisa e statica routine, fino al giorno della morte di suo padre, che non ha mai conosciuto. Stefano, infatti, scopre di avere un fratellastro tredicenne, Giovanni (Giovanni Fuoco), che vive a Roma, profondamente diverso da lui e fin troppo adulto per la sua età. Senza la minima intenzione di prendersene cura, l’uomo parte per Roma e decide di accettare la tutela del ragazzo, solo per ricevere in cambio un generoso lascito e con l’intenzione di lasciarlo in un istituto francese. I due intraprendono quindi un lungo viaggio in auto, che, tra iniziali diffidenze e complicità inattese, si colora a ogni tappa.

L’incontro con la cantante Simona (Simona Molinari), in tour con sua figlia, sarà la svolta nel rapporto tra Stefano e Giovanni che dovranno confrontarsi, comprendersi e conoscersi, scoprendo quanto un legame fraterno possa essere sorprendente, proprio come un arcobaleno che fa incontrare tanti colori per poi fonderli. TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE è promosso dalla Città di Trecastelli. Il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.

Per Informazioni: Ufficio Turistico –Villino Romualdo- Piazza Leopardi, 32 loc. Ripe – Trecastelli (Ancona); tel. 071. 7957851 – trecastelliufficioturistico@gmail.com – www.trecastelliturismo.it