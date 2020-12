Sereno Natale e un 2021 migliore: auguri da Senigallia Notizie, Valmisa.com e Netservice Durante i giorni di festa continuate a seguire il network editoriale di Netservice, per non perdervi neppure una notizia!

Non possiamo che affacciarci tutti a questo “strano” momento del Natale 2020 e del Capodanno 2021, augurandoci di viverli con serenità, nonostante le modalità quantomeno inusuali in cui le feste verranno celebrate, e con la speranza che inizi un anno decisamente migliore.

La pandemia che ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini e le nostre tradizioni, si combatte anche cercando di trovare degli spiragli di “normalità” all’interno del nuovo modo di vivere che il 2020 ci ha imposto. Una normalità che speriamo di poter riconquistare nei mesi a venire.

Ecco: ciò che vogliamo augurare ai nostri lettori è di trascorrere delle serene giornate di festa più “normali” possibile, che siano un buon viatico per il 2021 che inizierà!

Ricordiamo a tutti che durante il periodo delle Festività, come accade da molti anni, Senigallia Notizie non andrà in vacanza, ma continuerà a pubblicare tante notizie con le cronache dell’ultim’ora anche durante i giorni di festa: a Natale e Santo Stefano, così come durante i fine settimana e nei prossimi giorni festivi, affiancandole alle consuete rubriche.

Il gruppo editoriale, amministrativo, produttivo e commerciale di Netservice, vi aspetta tutti i giorni su Senigallia Notizie, Valmisa.com e su tutti i supplementi.

Buone Feste, Sereno Natale e un 2021 sicuramente migliore!

Dal nostro Staff e dalle Redazioni

