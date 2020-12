Multe per l’Autovelox sulla Statale, Ugl incarica avvocato Canafoglia Il caso di Falconara continua a far discutere

La vicenda sull’autovelox di Falconara (installato sulla SS16 direzione Ancona) non è assolutamente chiusa con le sentenze del Giudice di Pace che hanno accolto i ricorsi di alcuni automobilisti.



Resta aperta infatti la partita per tutti coloro che non hanno impugnato le contravvenzioni ed hanno pagato le multe elevate .

UGL Marche – sezione polizia locale da subito si è messa a disposizione degli utenti ravvisando criticità nel posizionamento di quell’ autovelox ed incaricava l’avv. Donatella Baleani di seguire i ricorsi, ottenendo un ottimo risultato vincendo i ricorsi contro il Comune di Falconara e per tale importante lavoro va il nostro plauso e ringraziamento all’avv. Baleani.

Ora però resta sospesa la posizione di chi invece ha confidato nel buon operato della Pubblica Amministrazione , ma che ha effettuato un erroneo pagamento avendo diritto all’annullamento di quei verbali , ma soprattutto al rimborso di quanto erroneamente pagato.

Il nocciolo della questione è che la condotta della Pubblica Amministrazione si è basata su un presupposto ritenuto sembrerebbe, illegittimo anche dal Giudice di Pace ed allora non è possibile discriminare tra chi ha riposto affidamento sul buon operato del Comune ed ha pagato e chi invece non ha pagato , ha ricorso ed ha ottenuto un beneficio dal fatto che lo stesso Comune non ha poi appellato le sentenze sfavorevoli , cosi ammetterebbe la non regolarità del proprio operato .

Esiste una norma superiore, l’art. 97 della Costituzione, che impone alla Pubblica Amministrazione di riconoscere lo stesso trattamento a tutti i cittadini , soprattutto di fronte ad un errore della stessa Pubblica Amministrazione.

E’ per tale motivo che UGL Marche sezione polizia locale ha deciso di affidare l’incarico di agire all’avv. Corrado Canafoglia , in questa complessa vicenda, considerata la sua esperienza pluriennale in “azioni di massa “ per i quali ha riportato importanti successi, quali per esempio il rimborso giudiziale della tassa governativa di iscrizione camerale per le società o di recente il riconoscimento del fondo indennizzo per migliaia di risparmiatori truffati, compresi quello di Banca Marche.

Ed è per tale motivo che gli automobilisti che hanno pagato possono ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato .

Noi dell’UGL Marche sezione polizia locale siamo pronti per questa battaglia a tutela di quegli automobilisti che hanno confidato sul buon operato della Pubblica Amministrazione.

