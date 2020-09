Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari: netta la vittoria del Sì Due terzi di sezioni scrutinate a Senigallia. Exit poll, proiezioni nazionali e dati reali. I dati dell'affluenza definitivi

612 Letture Politica

Exit poll e prime proiezioni a livello nazionale danno per certa la vittoria per il Sì al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari italiani.

I primi ad essere pubblicati sono stati gli exit poll: che parlavano di una forbice compresa tra il 60 e il 64% per il Sì e tra il 36 e il 40% per il No.

Le proiezioni nazionali hanno in seguito allargato il divario, con un dato che ha poi man mano attestato il Sì al 68,1% e il No al 31,9%. E’ stato da subito scontato l’esito del voto: gli italiani si sono espressi a favore del taglio dei componenti di Camera e Senato. Ma il dato reale ha visto aumentare ancora di più la percentuale dei favorevoli alla riduzione dei parlamentari, che sfiora il 70%.

Affluenza nazionale definitiva al 53,84%; nelle Marche si è recato ai seggi il 66,39% degli aventi diritto per votare per il referendum: anche questo dato è definitivo. A Senigallia il dato definitivo è del 71,80%.

Referendum Costituzionale – Dati reali dello scrutinio

Senigallia (34 sez. su 43) Sì 67,57% – No 32,43%

Marche (1.550 sez. su 1.577) Sì 69,20% – No 30,80%

Italia (59.005 sez. su 61.622) Sì 69,59% – No 30,41%