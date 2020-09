Ultimo incontro di Paolo Molinelli nelle frazioni di Senigallia Intanto martedì c'è stato un incontro coi residenti del centro storico

123 Letture Politica

Alla Chiesa dei Cancelli di Senigallia, ieri sera, si è svolto l’incontro del candidato Sindaco Paolo Molinelli, per le Liste ‘Senigallia Bene Comune’ e ‘Noi Cittadini’.

Ai Cittadini del centro si è rivolto Molinelli snocciolando i punti di un programma non fatto di buone intenzioni, ma di proposte concrete con alla base le necessarie e reali coperture economiche.

Il primo punto toccato da Molinelli è quello di far ritornare i servizi pubblici alla gestione diretta del Comune, tramite una Municipalizzata, e non più come oggi dati a privati esterni.

Con questa azione vogliamo far recuperare al Comune consistenti somme economiche spese ogni anno per le esternalizzazioni, al termine naturale di tutti i contratti in essere, e far svolgere poi quei lavori a circa 150 concittadini che verranno assunti e soprattutto potere controllare direttamente la qualità delle prestazioni. Questo perché ad oggi siamo stanchi di pagare per dei servizi che poi non vengono espletati in modalità soddisfacente dato che i risultati delle ordinarie manutenzioni nel nostro Comune sono sotto gli occhi di tutti.

Si è passati poi anche a temi più “intricati”, dalla sanità al fiume Misa, dalla disabilità alla scuola, temi che un’Amministrazione Comunale non è in grado di gestire da sola ma che richiedono una collaborazione con la Regione e quale occasione più ghiotta è stata quella di coinvolgere con precise assunzioni di impegno sui nostri punti programmatici uno dei candidati alla Regione Marche.

E’ il tentativo di fare politica, rimanendo ai problemi concreti e lasciando agli altri, ai “professionisti della politica”, le pregiudiziali ideologiche.

Molinelli ha voluto sottolineare questo passaggio, respingendo con nettezza qualsiasi etichettatura ideologica, perché è solo con il dialogo ed il confronto con chi avrà competenza in materia che si potranno ottenere i risultati, e sottolinea “se saranno poi disattesi vedremo, ma sicuramente alzeremo la voce qualora le nostre richieste non verranno ascoltate, cosa che l’Amministrazione non ha fino ad ora fatto in modo risolutivo come ad esempio con l’ospedale”.

Da parte dei partecipanti sono emerse richieste di chiarimenti poi per la gestione dei parcheggi in centro da due punti di vista: quello del residente e quello di chi viene in città.

Sicuramente fondamentale sarà la creazione di nuovi posti auto, come indicato nel programma, al vecchio Politeama Rossini e la possibilità da valutare con la proprietà privata un parcheggio multipiano agli “Orti del Vescovo” o all’ex Palazzetto del Turismo, dietro la stazione, poi la rivisitazione complessiva della viabilità con il ponte aggiuntivo che servirà proprio a mantenere pedonale il ponte ‘II Giugno’, la card al costo di 30,00 annui, per i residenti.

Questi sono spunti ovviamente e ieri sera se ne dibattuto con la cittadinanza, ci si è confrontati proprio sulle possibili soluzioni, con l’unico intento di riuscire a fare le scelte migliori per il bene della nostra Città.

Infine il rilancio del turismo come strumento di rinascita di una Città, che pur con delle grandi potenzialità, ha visto nel corso degli anni una riduzione delle presenze con alcune proposte, poi da valutare in corso d’opera con gli operatori, come la ‘Tassa di Soggiorno Free’, oppure sgravi per riqualificare le strutture ricettive. Tutte proposte da valutare ma Molinelli, se sarà Sindaco, vorrà fare da “cabina di regia” per far confluire tutte le proposte delle parti attive e per far ripartire il turismo e l’indotto che ne comporta.

Ci vediamo questa sera 16 settembre a Roncitelli per l’ultimo incontro con le Frazioni.

Da

Paolo Molinelli