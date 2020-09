Diritti al Futuro candida Alberto Di Capua Correrà per un posto da consigliere a Senigallia

Stabiese di nascita e di formazione, senigalliese di adozione. Classe 1958, i primi trent’anni li ho trascorsi al sud in mezzo ai problemi del terremoto del 1980; i secondi trenta li ho vissuti, invece, nelle belle Marche dove mi sono dedicato a molteplici attività, nel volontariato come nel lavoro.

Attualmente, svolgo un lavoro che ritengo sia quello per il quale sia nato e che mi appassiona moltissimo, ossia quello di facilitare percorsi, processi e relazioni tra persone e anche tra istituzioni. Ho vari interessi culturali e professionali che riguardano Turismo, Economia di Vicinato, l’innovazione nella Scuola e la formazione alla Media Education che potrai scoprire facilmente nel mio blog: www.albertodicapua.com

Nel video che segue riporto lo scopo più importante del mio impegno per i prossimi cinque anni che è anche una mia passione che nutro ormai da dieci anni. https://youtu.be/yIyAj1KLPUc

Non è la prima volta che mi candido con Diritti al Futuro; mi era già capitato infatti di candidarmi nel 2010, quando si chiamava Città Futura. Da allora ho sempre apprezzato questo gruppo per le sue molteplici iniziative, in particolare per quel grande contenitore di idee e proposte che è stata la festa storicamente organizzata alla fine di settembre, e per la curiosità che sempre dimostra nei riguardi di chi si fa portatore di nuove idee e progetti per la città. E’ un gruppo che vuole crescere, dunque, e che sta dimostrando, in questa competizione elettorale, una grande forza di volontà ed una ferma caparbietà nel difendere diritti e principi soprattutto delle fasce deboli della nostra comunità.

Alberto Di Capua

Candidato per Diritti al Futuro