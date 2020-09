Magdi Allam a sostegno di Massimo Olivetti e Ilaria Bizzarri Il noto giornalista è intervenuto a Senigallia

186 Letture Politica

Questa mattina (7 settembre) a Senigallia si è tenuto un incontro elettorale organizzato da Riva Destra – movimento nazionale federato a Fratelli d’Italia – alla presenza del Vice segretario nazionale di Riva Destra Angelo Bertoglio, della coordinatrice regionale di Riva Destra Sandra Amato, del candidato sindaco Massimo Olivetti e della candidata al consiglio comunale nella lista di Fratelli d’Italia Ilaria Bizzarri.



Ospite dell’incontro, il giornalista e scrittore, già vice direttore del Corriere della Sera, Magdi Cristiano Allam.

L’ospite si è complimentato subito con il candidato sindaco Olivetti, per la grande attenzione che il suo programma dedica alle famiglie, che sono oggi il cuore fondante della nostra nazione e vanno aiutate e sostenute in modo concreto e non con le solite e classiche parole che si perdono nel vento.

Magdi Cristiano Allam, nel suo discorso, facendo il suo in bocca al lupo alla candidata Ilaria Bizzari – che sta affrontando la campagna elettorale al settimo mese di gravidanza – che con la sua candidatura, dimostra un esempio di impegno civico e sociale per Senigallia.

Magdi Cristiano Allam, parlando e presentando il suo ultimo libro “Stop Islam” annuncia anche, in accordo con Angelo Bertoglio, che tra Ottobre e Novembre, si svolgerà a Senigallia un importante incontro in difesa della nostra cultura, identità e tradizione.

La Coordinatrice regionale di Riva Destra Sandra Amato, presentando l’organigramma regionale del movimento, e ricordando che il risultato elettorale sarà anche il metro del valore che ognuno dei candidati ha saputo profondere nella campagna elettorale, si è soffermata anche lei sulla candidatura di Ilaria Bizzarri, una giovane donna, forte e impegnata, che Riva Destra sostiene fortemente per portare e rafforzare la lista di Fratelli d’Italia e contribuire alla storica vittoria del centrodestra a Senigallia.

Da segnalare la presenza di Massimo Bello, capolista al Comune per Fratelli d’Italia, al quale Magdi Cristiano Allam ha augurato il suo in bocca al lupo e fatto i complimenti per la sua lunga carriera politica, Nicola Peverelli Resp. Dipartimento giustizia Riva Destra Marche, Raffaele Neri Resp. Dipartimento economia e finanza Riva Destra Marche, Alessandra Spadoni Resp. Dipartimento Lavoro e rapporti sindacali Riva Destra Marche e Cristiana Boccarossa Resp. Dipartimento scuola e istruzione.

Da

Riva Destra