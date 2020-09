A Senigallia torna l’atteso appuntamento con “Il Solenne Ingresso” Appuntamento a partire da venerdì 4 settembre

151 Letture Cultura e Spettacoli

“Vinne il Signore Messer Giovanno da Roma de sera con la sua Signora Giovanna e fullj fatto grandissimo honore alla intrata della Città e fu coperto tutta la strada granda e fattj gran trionfi secondo la possibilità del Comune e fullj appresentato una dozina de tazze de argento de libre diece otto”.



È questa l’unica testimonianza scritta dell’arrivo nel 1479 a Senigallia dei suoi Signori Giovanni Della Rovere e Giovanna da Montefeltro, attraverso il breve racconto di un anonimo cronista senigalliese.

Da queste parole prende vita la rievocazione storica “Il Solenne Ingresso”. Nato da un’idea degli artisti Anna e Lorenzo Marconi, e organizzata dalla loro associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero”, l’evento è cresciuto nel giro di pochi anni, sia per importanza che per qualità. Lo scopo del progetto è quello di far riscoprire agli abitanti di Senigallia una parte importante della propria storia.

La manifestazione, sospesa a giugno per gli effetti della la crisi sanitaria, è stata ripensata nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale per evitare il diffondersi dei contagi.

Così, con la regia di Michele Pagliaroni, la collaborazione del Comune di Senigallia, e il patrocinio della Regione Marche, della Direzione Regionale Musei Marche e della Rocca Roveresca di Senigallia, l’associazione culturale L’Estetica dell’Effimero ha deciso di dare un segnale positivo regalando alla propria città due serate in cui immergersi completamente in eleganti atmosfere rinascimentali.

L’evento che si terrà venerdì 4 e sabato 5 settembre, e avrà come palcoscenico il quartiere roveresco, con i personaggi della corte dei Della Rovere che popoleranno le sale di Palazzetto Baviera, della Rocca Roveresca, di piazza del Duca e dei Giardini della Scuola Pascoli.

Questo il prrogramma:

Venerdì 4 settembre

ore 18.00 – Giardini Scuola Pascoli

Il Cantastorie: Fra Grazia di Francia, biografo ufficiale di Giovanni Della Rovere, racconterà accompagnato da musiche e canti, la storia dei Signori di Senigallia attraverso l’utilizzo di un grande pannello dipinto dal Laboratorio Artistico Orientexpress.

A seguire, la partenza dell’Araldo insieme al gruppo di tamburi Renascentia per le vie della città, ad annunciare l’imminente arrivo dei Duchi.

ore 21.00 – Centro storico/Piazza del Duca

Il Solenne Ingresso

Corteo, tamburi, musici, bandiere e animazione in Piazza del Duca, piano terra Palazzetto Baviera, Rocca Roveresca.

(All’interno dei due palazzi storici cittadini, gli ingressi sono gratuiti e nel rispetto nelle norme per il Covid-19).

Sabato 5 settembre

ore 18.00 – Giardini Scuola Pascoli

Le origini del Potere: Presentazione del romanzo storico alla presenza dell’autrice Alessandra Selmi.

Moderatore Professore Fabrizio Chiappetti.

In collaborazione con Mondadori Senigallia.

A seguire la partenza dell’Araldo insieme al gruppo di tamburi Renascentia per le vie della città, ad annunciare l’imminente arrivo dei Signori di Senigallia.

ore 18.15 – Ritrovo partecipanti in Piazza del Duca presso Fontana dei Leoni.

A spasso con i Duchi – Speciale Il Solenne Ingresso

In occasione dell’arrivo in Città dei Signori di Senigallia, in collaborazione con Seni.gallia Tour Operator, vi proponiamo un nuovo appuntamento con le visite animate sulle tracce dei Della Rovere.

Costo visita guidata € 8,00

Per info. e prenotazioni:

Seni.galliaincoming Tour Operator – Tel. 345/3965537

touroperator@senigalliaincomin g.it

ore 21.00 – Centro storico/Piazza del Duca

Il Solenne Ingresso

Corteo, tamburi, musici, bandiere e animazione in Piazza del Duca, piano terra Palazzetto Baviera, Rocca Roveresca.

(All’interno dei due palazzi storici cittadini, gli ingressi sono gratuiti e nel rispetto nelle norme per il Covid-19).

Gruppi ospiti:

Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi

La Castellana di Scapezzano

Le ali della Terra

La parola d’ordine di quest’anno sarà LET’S ROCK!

Per saperne di più:

www.lesteticadelleffimero.it sezione Appuntamenti e news