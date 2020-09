Torna la festa dei volontari della Caritas di Senigallia Venerdì 4 settembre

Come ogni anno, stavolta alla fine dell’estate, Casa San Benedetto ospiterà la festa dei volontari di Caritas e dell’associazione Il seme, organo che racchiude formalmente e rappresenta l’insieme di volontari che prestano servizio presso le strutture e i progetti Caritas.

Nel giardino di Strada delle Saline 58 infatti, nel più assoluto rispetto delle normative di distanziamento anti Covid19, dalle ore 18 il professor Marco Giordano, docente dell’università di Macerata e assistente sociale specialista, interverrà sul tema dell’importanza della relazione tra i volontari. Il momento conviviale è organizzato da Il seme, Caritas Senigallia e CSV (Centro servizi volontariato) Marche. Condividere un anno così complicato e intenso, durante il quale il ruolo dei volontari è stato determinante per gestire l’emergenza, la solitudine e le difficoltà di molti cittadini, sarà un modo per confrontarsi e progettare nuovi percorsi, con lo sguardo sempre rivolto al prossimo, all’altro e al povero.

Dedicato sempre al mondo del volontariato è il percorso di formazione e crescita per volontari di Caritas, funzionale per costruire insieme benessere e relazioni, dal titolo “Professione Volontario. Costruiamo insieme nuove prospettive relazionale e di animazione alla carità”. Assai nutrito il programma degli incontri, che si svolgeranno nel rispetto delle norme ministeriali anti Covid. Il corso, anticipato dalla lezione del professor Giordano del 4 settembre, prende infatti in via il 5 ottobre nella chiesa di Passo Ripe (ore 17.30-22.00) per i volontari delle vicarie di Ostra-Arcevia e Corinaldo-Mondolfo, insieme al professor Massimo Colombi, docente di Sociologia presso l’Istituto teologico marchigiano su appartenenza e motivazione. Sempre insieme al professor Massimo Colombi, il 12 ottobre incontro rivolto ai volontari delle vicarie di Senigallia e Chiaravalle presso la chiesa di Marzocca (ore 17.30-22.00).

Il 4 novembre a Serra de’ Conti (dalle ore 18) per i volontari delle vicarie di Morro d’Alba e Arcevia confronto sulle necessità del territorio con intervento della Caritas diocesana. Sullo stesso tema il 9 novembre dalle 18 a Mondolfo per i volontari della vicaria di Corinaldo-Mondolfo, il 24 novembre al seminario di Senigallia per i volontari della vicaria di Senigallia, sempre dalle 18, infine il 2 dicembre a Chiaravalle per i volontari della vicaria di Chiaravalle.