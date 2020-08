Alberto Osimanti candidato con ‘Noi cittadini’ per Paolo Molinelli Sindaco "Attenzione alle imprese incrementando la presenza delle botteghe artigianali nel centro storico"

134 Letture Politica

Sono Alberto Osimanti, nato a Senigallia il 4 dicembre 1963. Mio padre, anche se calzolaio, è stato per lungo tempo, fino alla pensione, operaio comunale presso lo stadio comunale. Mia madre, anche se sarta, è stata a lungo inserviente in strutture di lunga degenza.

Grazie ai loro sacrifici ho potuto conseguire nel 1988 la laurea in economia e commercio (110 e lode) presso l’allora Università degli Studi di Ancona, oggi Università Politecnica delle Marche.



Condivido con Paolo Molinelli la passione per la pallacanestro, abbiamo militato insieme nelle giovanili della Pallacanestro Senigallia.

Fino al 2007 ho lavorato come quadro in una importante Concessionaria di Autovetture e Veicoli Industriali delle Marche, quindi fino ad oggi come piccolo imprenditore in proprio.

Con il mio impegno per Senigallia nella Lista Civica ‘Noi Cittadini’, a sostegno della candidatura a Sindaco di Paolo Molinelli vorrei:

– fornire un sostegno alle piccole imprese artigianali e commerciali

– rivitalizzare le vie secondarie del centro storico attraverso una maggiore presenza di botteghe artigianali

– sostenere maggiormente l’attività sportiva giovanile al fine di tenere lontano i giovani devianze dell’alcol e delle droghe

Lista ‘Noi Cittadini’