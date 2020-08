Comitato Difesa Ospedale Senigallia: “Nessuna sala d’aspetto per i familiari dei pazienti in Pronto Soccorso” "Obbligati a stazionare fuori, sotto il sole e senza alcun riparo"

Il Comitato augura di cuore buon Ferragosto. Mangialardi e Volpini fate un augurio anche voi ai pazienti che accedono al P.S. per un controllo o un eventuale ricovero.

E fatelo anche ai loro familiari che, non avendo una sala d’aspetto a norma per accedere in sicurezza nel Servizio causa un DPCM ancora in vigore, sono obbligati a stazionare fuori, sotto il sole (ieri 36 °) e senza alcun riparo se non quello di un’ombra benefica che li rinfresca, per usare un eufemismo.

Meno comizi in giro per le Marche e meno impegno a preparare le liste civetta (termine appropriato per l’occasione delle elezioni salvo dissolversi subito dopo).

Non era il caso invece di dare dignità a questi cittadini installando una tenda che li refrigerasse almeno un po’ in attesa di conoscere la decisione sanitaria riguardante il loro familiare?

Ricordiamo che abbiamo segnalazioni di attese anche di 7 (sette) ore di pazienti entrati al P.S. e che, con il Covid19 ancora nell’aria, non è una cosa per niente rassicurante

Inoltre, sempre i nostri politici, avrebbero potuto provvedere anche a far tenere aperto il Bar dell’Ospedale in quanto, essendo chiuso TUTTO IL WEEKEND, i familiari non hanno nemmeno possibilità di accedervi per rinfrescarsi.

E con questi caldi è una cosa da terzo mondo rimanere sotto il sole.

Ci chiediamo: perché il sabato e la domenica il Bar non può fare gli stessi orari degli altri giorni: 06.30 – 15.00?

Per la sicurezza? Ma allora gli altri giorni perché è aperto dalle ore 06.30 alle ore 15? Non ci sono spiegazioni logiche.

Quale accordo è stato stipulato dall’Amministrazione Ospedaliera con la ditta appaltatrice in merito a questa decisione?

Naturalmente i lavoratori tutti del Servizio del Pronto Soccorso non possono far altro che subire anche loro questo ulteriore e incolpevole disservizio a fronte della loro opera estremamente qualificata, professionale, dignitosa e umana.

A tutti loro, ai nostri Eroi, va il nostro più sincero augurio di buon lavoro. Noi non lo dimentichiamo mai.

I pazienti invece meritano e aspettano una risposta immediata.

da: Comitato Cittadino a difesa dell’Ospedale di Senigallia