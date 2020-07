“Pd Senigallia in un giusto equilibrio tra esperienza e rinnovamento” In vista delle elezioni comunali Senigallia 2020

116 Letture Politica

“Presentiamo una squadra competente e motivata che rappresenta il giusto equilibrio tra esperienza nelle istituzioni e rinnovamento”.

A dirlo è il segretario del Partito Democratico di Senigallia Giulio Donatiello, rendendo nota la lista dei candidati a sostegno di Fabrizio Volpini sindaco all’interno dell’Unione Comunale svoltasi venerdì pomeriggio al circolo Arci di Borgo Bicchia.



“È stato un lungo percorso di consultazione – aggiunge Donatiello – iniziato a dicembre 2019, sospeso a causa della pandemia da Covid-19 e ripreso poi a giugno. Sono stati ascoltati i Consiglieri del gruppo PD, gli Assessori uscenti e i circoli con gli iscritti”.

Così, l’Unione Comunale – l’organismo politico a cui spetta l’approvazione della lista e presieduto da Elisabetta Allegrezza – ha approvato i 24 nomi che vedono presenti 7 riconferme fra i Consiglieri e Assessori della Giunta Mangialardi; 7 invece sono gli indipendenti presenti in lista.

“Motivo di orgoglio per il nostro Partito è come sempre la presenza in rosa nella lista – afferma la Presidente dell’Unione Comunale Allegrezza – 11 su 24 sono infatti le donne in lista; inoltre, l’età media è di 47 anni a conferma di un rinnovamento con alte professionalità messe a disposizione per la città”.

Parte quindi la doppia sfida che vede impegnato il Partito Democratico di Senigallia per sostenere Fabrizio Volpini Sindaco e Maurizio Mangialardi candidato a Presidente della Regione Marche: entrambi hanno profuso un impegno straordinario per l’intero territorio marchigiano, sapendo unire le comunità. Turismo, sanità pubblica, infrastrutture, scuola e cultura, lavoro e ambiente sono al centro dei programmi che la nostra coalizione presenterà alla città e all’intera Regione.

Ecco i nomi dei 24 candidati che saranno in lista per le elezioni comunali in ordine alfabetico: Angeletti Margherita (medico), Argentati Eraldo (pensionato), Baldoni Fabio (pensionato), Barocci Massimo (specialista di vendita), Battisti Piercarlo (ingegnere), Bertozzi Daniele (studente universitario), Bomprezzi Chantal (ricercatrice), Canti Stefano (impiegato), Castelli Michele (avvocato), Connestari Roberto (farmacista), Corinaldesi Daniele (operatore turistico), Giacalone Michela (studentessa universitaria), Giacomelli Luigi (studente universitario), Giuliani Ludovica (impiegata), Lucidi Nadia (pensionata), Mattioli Pamela (architetto), Pedroni Luana (libero professionista), Piazzai Rodolfo (medico), Pierfederici Mauro (operatore culturale), Ramazzotti Ilaria (insegnante), Romagnoli Simona (imprenditrice turistica), Romano Dario (consulente aziendale), Tinti Alice (insegnante), Vento Antonella (insegnante).