Marche, continua la striscia positiva: zero morti da Covid-19 In Italia i nuovi casi di tampone positivo al nuovo coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore sono 252

126 Letture Cronaca

Marche, continua la striscia positiva: anche nella giornata del 23 luglio zero morti da Covid-19. L’ultimo decesso risale ormai a 39 giorni fa, lo scorso 15 giugno scorso. Sono state 987 le persone morte a causa dell’epidemia nelle Marche. Hanno perso la vita 589 uomini e 398 donne, con un’età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.



In Italia i nuovi casi di tampone positivo al nuovo coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore sono 252, a fronte dei 306 di ieri. Le nuove vittime sono invece 5, contro le 10 di ieri, per un numero complessivo di 35.097 decessi.

I casi totali salgono a 245.590. Gli attualmente positivi sono 12.301 (-103), i guariti 198.192 (+350). I tamponi effettuati sono stati 53.334, in calo rispetto ai 60.311 di ieri. Come trend, l’ultima settimana ha segnato una crescita dei casi: 1.860 positivi contro 1.330 dei 7 giorni precedenti (+39,8%). Qui tutti i dati e i grafici aggiornati.