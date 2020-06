Coronavirus, un solo nuovo positivo nelle Marche nella ultime 24 ore Nella giornata del 22 giugno nelle Marche, per il settimo giorno di fila, non sono state registrate vittime.

Un nuovo positivo segnalato per la giornata del 23 giugno nelle Marche. Il Gores ha comunicato nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 840 tamponi, di cui 517 nel percorso nuove diagnosi, 317 nel percorso guariti e 6 nel percorso Hotel House.



Il caso in questione è stato registrato in provincia di Pesaro e Urbino nel percorso nuove diagnosi e nessun caso nel percorso Hotel House. Dall'inizio dell'epidemia sono state contagiate 6.770 persone nella nostra regione.