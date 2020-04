Coronavirus: altri 5 decessi nelle Marche Salgono a 911 i decessi complessivi

Altri 5 decessi nelle Marche causati dal coronavirus. E’ questo il dato che trasmesso dal GORES nella serata del 30 aprile. Salgono a 911 i decessi complessivi. Tutte e cinque le vittime aveva patologie pregresse.



Su scala nazionale guariti sono 4.693 nelle ultime 24 ore, per un incremento del 6,59% nelle ultime 24 ore. “Si tratta del dato migliore dall’inizio dell’emergenza” coronavirus, sottolinea il presidente della Protezione Civile Angelo Borrelli, nella conferenza stampa delle 18. Un appuntamento speciale quello di venerdì 30 aprile: “Come vedete dai dati – ha detto Borrelli – ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa”.

Sono 205.463 i casi totali di contagio, dato in crescita di 1.872 unità rispetto alla giornata precedente (+0,9%). Gli attualmente positivi sono 101.551, in calo di 3.106 unità nelle ultime 24 ore (-2,9%). I morti sono salgono a 27.967 in totale, 285 in più su mercoledì, per un incremento dell’1 per cento. Un quadro ancora una volta positivo quello che emerge dalla conferenza stampa del capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Appena 1.694 i ricoverati in terapia intensiva. Calano sia i ricoverati con sintomi (18.146) che i malati in isolamento domiciliare (81.708).