Coronavirus, 11 decessi nelle ultime 24 ore nelle Marche Il totale delle vittime nella regione sale a 845

Sono 11 i decessi correlati al Coronavirus avvenuti nelle ultime 24 ore nelle Marche. Lo rende noto il Gores. Sono morti cinque uomini e sei donne, di età compresa tra 43 e 93 anni, tutti affetti da precedenti patologie.



Tra le vittime un 74enne di Canosa di Puglia, cinque erano originari della provincia di Pesaro Urbino, due di quella di Ancona, due del maceratese e uno del Fermano. Il totale dei deceduti nelle Marche sale a 845, con un’età media di 80 anni, il 94,4% con patologie pregresse.

Su scala nazionale diminuiscono ancora gli attualmente positivi al cororonavirus (-528, -0,49%). Si registrano 183.957 casi (+2.729, per un aumento dell’1,51%) e 24.648 decessi (+534, per un aumento del 2,21%). I guariti sono 51.600 +2.723 rispetto a ieri (+5,57%). Continuano a scendere anche i numeri degli ospedalizzati, oggi a quota 24.134 (-772 rispetto a ieri), e dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 2.471 (-102 nelle ultime 24 ore).