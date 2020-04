Pieroni a muso duro con Unione Civica e Fratelli d’Italia sul plein air “Disinformazione in merito a questo argomento”

220 Letture Politica

Non si è fatta attendere la risposta dell’Assessore regionale al turismo Moreno Pieroni nei riguardi della nota stampa a duplice firma Unione Civica e Forza Italia sui presunti “campeggi lasciati al palo”.



“Siamo stati la prima regione italiana ad effettuare un decreto attuativo, fortemente voluto dal Presidente Ceriscioli, in stretto rapporto con i cinque Prefetti della Regione Marche. Questo decreto ha dato una grande risposta a tutto il sistema dei balneari, compresi i campeggi”.

Secondo l’assessore infatti sono consentite le manutenzioni ordinarie delle attività economiche sospese. Poiché i campeggi rientrano tra le attività sospese, le manutenzioni sono consentite (Art. 2, comma 12, DPCM 10 aprile 2020).

“Sicuramente la destra senigalliese non avendo argomentazioni – rincara l’Assessore – pur di apparire sui giornali, cerca di creare disinformazione in merito a questo argomento. Nelle Marche basta una semplice comunicazione al Prefetto. Creare disinformazione in questo momento, dove ci sono criticità economiche, significa voler muoversi con disonestà intellettuale e politica”.