Avviso di condizioni meteo avverse per vento forte sulle Marche Validità dalle ore 9 alle ore 18 di martedì 14 aprile

365 Letture Cronaca

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo per vento valido dalle ore 9 alle ore 18 del 14 aprile.

Il transito di una veloce saccatura sul mar Adriatico durante la prima parte della giornata di martedì 14, associata ad aria in quota fredda e instabile, favorirà anche sulle Marche un temporaneo aumento dell’instabilità con rovesci o temporali sparsi e raffiche post-frontali lungo la fascia costiera.

Per quanto riguarda il territorio in cui ricade il Comune di Senigallia l’avviso prevede venti che potranno raggiungere intensità di vento teso, in particolare durante la parte iniziale del periodo di validità sui settori costieri settentrionali; le raffiche potranno poi raggiungere, in particolare nel corso del pomeriggio, intensità di burrasca.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it; la pagina facebook e il profilo twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.senigallianotizie.it e www.viveresenigallia.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).