Al via screening sierologico per i sanitari degli Ospedali riuniti di Ancona L’esame ha un tempo di risposta di due ore

Partirà in giornata lo screening sierologico degli operatori sanitari degli Ospedali riuniti di Ancona. I test sierologici permettono di verificare attraverso un prelievo del sangue, in tempi molto rapidi, la presenza e il tipo di anticorpi nell’organismo, e quindi di stabilire se la persona analizzata è venuta in contatto con il virus e se è o è diventata immune.