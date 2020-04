136 i nuovi contagiati da Coronavirus nelle Marche 647 i tamponi effettuati

Sono 136 i nuovi contagiati da Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore.



Lo comunica nella mattinata di giovedì 2 aprile il Gores regionale.

647 i tamponi effettuati: la curva del contagio sembra dunque essersi stabilizzata sui dati degli ultimi giorni ma l‘emergenza rimane alta e fino al 13 aprile almeno sono state confermate tutte le misure di precauzione, compreso il divieto di uscire se non per urgenti necessità, già in vigore fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale.