Esternazioni di Sgarbi su Coronavirus: Patto Trasversale per la Scienza presenta esposto

Il video di Sgarbi:

Testo del Video pubblicato sui canali di V. Sgarbi il 9 marzo alle ore 14.29

“Mi chiedo che penetrazione possano avere le parole di una persona conosciuta che come io sono che parla e racconta la propria esperienza.

Io sono al centro di una tempesta televisiva che ho denunciato e denuncio, con me anche l’onorevole Bertinotti già presidente della Camera ha riconosciuto la stessa condizione che vuole a tutti i costi convincere gli italiani che c’è una tragedia in atto e che sulla base di un unico dato vero che è il numero limitato di posti in ospedale per la terapia intensiva che vuol dire che se improvvisamente uno ha un malessere per cui può essere curato però in ospedale dove però forse non trovo a letto. Tolto questo punto dove però si può riflettere e valutare come potenziare la capacità di accoglienza, io non riesco a capire come si voglia improvvisamente convincere gli italiani che esiste un pericolo che non c’è, è tutta la vita che d’inverno prendiamo raffreddori e influenze, è tutta la vita che persone si ammalano di malattie respiratorie quindi hanno raffreddori tossi talvolta perfino polmoniti e non c’è niente. Non è che qualcuno è morto improvvisamente, è diventato nero con dei bubboni gli è venuta la peste. No non gli è capitato niente. Qualcuno è morto perché aveva un’età piuttosto avanzata, ti è arrivato un coccolone di polmonite ed è morto, è come è sempre stato.

Io non riesco a pensare che questo cambi completamente la nostra vita, tutti i teatri chiusi, tutti i cinema chiusi, tutti gli spettacoli e le mostre, tutto sospeso. Se un sindaco a Ferrara pensa di ridurre il biglietto in un collegamento tra un ristorante e un museo viene rimproverato da burioni, cioè burioni, burrrioni, un santone, un guru, come non un medico dovrebbe essere quindi capace di rassicurare ma uno stregone. E guarda, cosa è capitato? niente, ho sternutito. Questo è gravissimo. Allora spero mi ascoltiate: tutti voi sapete, anche quelli che stanno a Codogno, che non c’è nessun pericolo di nessun tipo che debba cambiare la nostra vita e che andando in giro non ti capita un cazzo. Eppure tu accendi la televisione e senti, sentiamo cos’ha da dire il dottor pregliasco, è chi cazzo è pregliasco? Chi cazzo è pregliasco? Ma che cazzo è che deve dire? Ma chi cazzo è burioni? che cazzo ha fatto della loro vita, il virologo? ma il virologo di che cazzo? E cosa hanno scoperto? quale virus? del buco del buco? il virus del culo. Io devo credere a quello che mi raccontano? tutti fermi, presidenti di regione, il Presidente della Repubblica è intervenuto rassicurando, preoccupatevi ma non preoccupatevi, ha detto proprio così. Perchè è un discorso estremamente saggio perché è bene essere allarmati ma è bene anche non preoccuparsi. Ma che cazzo vuol dire? Mattarella è una brava persona ma ha detto un’altra cosa senza senso.

Poi ascolti tutti i conduttori di vari programmi televisivi e sentiamo il medico il virologo il buco di culo. ma che dobbiamo sentire? ma chi di voi sta male veramente sui milioni che siamo in Italia quei poveretti che prendono la polmonite stavano male, sarebbero stati male comunque anche senza coronavirus del cazzo, il quale attende solo un po’ di caldo per morire perché è talmente potente che a 26 gradi muore. Tu bevi un tè caldo ed è già morto. ma che cazzo di virus e? Ma qual è questa peste? Ma perché dobbiamo convincere gli italiani che la loro vita è cambiata? non escono di casa, non vanno al cinema e poi finalmente una buona occasione, dicono gli ottimisti, per leggere. ma per leggere bisogna aver la peste…

Allora io vorrei dirvi io giro ovunque. le uniche zone che mi attraggono sono le zone rosse. Io vorrei andare a Vo’, vorrei andare a Codogno. Vorrei andare a Bergamo, Lodi, dovunque, posti bellissimi e comodi, chiese, santuari, persone che camminano poi un certo punto incontri uno con la mascherina. Ma che cazzo di mascherina si mette? Ma che cazzo serve la mascherina? Ma chi devono prendere per il culo? cioè la peste è la peste Io vorrei vedere in televisione improvvisamente quelli che parlano e uno impallidisce e muore di peste, perché ha preso una malattia vera. No, neanche starnutiscono. mai tanti pochi raffreddori come in questa stagione. io stesso ho meno raffreddore del solito cioè c’è una diminuzione delle malattie. però pericolosissimo la gente si guarda per strada con l’aria allucinata. Allora io dico io non so o io sono matto o sono l’unico che dice la verità. non ci credo a questa gente, non mi convincono. Quando uno mi spiega che non si può dire Vai al ristorante avrai lo sconto del biglietto di un museo dove anche importanti mostre, quella di Raffaello o quella di cui si parla o quella chessò di Previati a Ferrara. tre persone in 4 ore ma allora devo essere contento che non ci vadano? devo essere felice? Allora io voglio dire che non credo al coronavirus. ci sarà qualcosa dietro. qualcosa che vorranno far passare. non so cosa ci sia. Ci deve essere qualche malessere, qualche influenza o forse troppe influenze che devono essere curate andando in terapia intensiva sono il problema vero, ma con questo dobbiamo cambiare completamente la vita perché dobbiamo vedere se ho 3000 letti di più per mettere uno a cui è venuto un raffreddore? ma questa è la sostanza: non c’è un cazzo! non c’è un cazzo! e hanno rotto il cazzo! ribellatevi, mandateli a fare inculo, presidente di qua, ministro di là, il ministro speranza, è uno senza senza speranza da sempre, c’è poco da fare. Poi ha arlato la ministra Azzolina, poverina. Poi ha parlato Conte Ma chi cazzo è Conte? Ma chi cazzo è? Si è riunito il Consiglio dei Ministri, un consiglio di coglioni. cioè tutti i più coglioni del mondo sono nel Consiglio dei Ministri e decidono per noi. cioè tu li hai visti quei ministri lì? li metti uno vicino all’altro non capiscono un cazzo. però dicono quelli che devo fare io. Ma vaffanculo! Non voglio ascoltare quello che dice Rocco Casalino, Rocco Casalino parla del virus Corona. Ma chi cazzo è? l’unico Corona anzi sono due Corona Fabrizio Corona Mauro Corona che trovo abbastanza inquietanti, però non fanno danni e poi c’è il coronavirus che non fa un cazzo. dei due dei tre è quello meno pericoloso. Ora dice Sgarbi scherza, no non scherzo. Spero che mi ascoltiate molto e che facciate circolare le mie parole. se dicono i ministri di questo consiglio dei ministri che c’è il virus non credeteci. sono un gruppo di incapaci totali, zucche vuote capre capre, il capra virus ha preso il loro cervello, i loro cervelli del cazzo e poi quando vedete tutte le televisioni chiudetele. Guardate soltanto film pornografici, guardate dei video pornografici e fatevi delle gran seghe, tanto siete in casa, fate lesbo trans. Andate a vedere lesbo trans sul video, c’è più verità. Certo che se uno lo prende nel culo gli fa male, questo è un dato No? però non è un virus, ecco il coronavirus é come prenderlo nel culo. Ecco se uno lo vuole prendere lasciateglielo prendere. Però non preoccupatevi, non preoccupatevi. fra 15 giorni sarà finito tutto, tutto. però intanto ci hanno spiegato che dobbiamo essere prudenti, fermi così come dei coglioni chiusi in casa a letto. bene se siete a letto, se siete a letto, Alzatevi! Alzatevi! andate in giro! andate a Codogno! andate a vedere! Si riunisce Consiglio dei Ministri, lasciamoli, chiudiamoli dentro e mettiamo il gas. Ecco così ci sarà un epidemia. Ecco. Auguri buon lettino del giorno di 8 di marzo dell’età del coronavirus.”