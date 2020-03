Marche, Coronavirus: 20 i pazienti ricoverati in Terapia intensiva Sono in tutto 159 tamponi positivi su 585 analizzati

Nelle Marche, dove sono morte quattro persone con patologie pregresse e contagiate dal Coronavirus, ci sono 93 altri pazienti ricoverati di cui 20 in Terapia intensiva, 73 in altri reparti (malattie infettive, Pronto soccorso, medicina e medicina generale) oltre a 62 persone in isolamento domiciliare.



L’ultimo aggiornamento del Gores (Gruppo operativo per le emergenze sanitarie) dà conto di 159 tamponi positivi (62 confermati per ora dell’Istituto superiore di sanità) su 585 analizzati (426 negativi).