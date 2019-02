Fai uscire il cuoco che è in te, a Senigallia con i corsi presso Altema Formazione Marche Flair bartending con Alvaro Pagnanelli, show cooking con Simone Zoppini e Vittorio Serritelli, Mister Baby Chef e sala compleanni

Fai uscire il cuoco che è in te!

Ora è possibile, grazie alla cura con cui Altema Formazione Marche ha selezionato i migliori cuochi del settore e pasticceri di Bake off Italia.

A grande richiesta Alvaro Pagnanelli terrà il corso di Flair bartending.

Alvaro Pagnanelli famoso bartender il quale motto è “you are always in time for your passions”. Partecipante al World Cocktail Championship e grande esperto dell’universo flair bartending, una tecnica che coniuga spettacolarità e professionalità nella preparazione di cocktail, per professionisti del settore. Il corso si svolgerà in 4 date dal 26 febbraio al 1 marzo. Dalle ore 14 alle 19. Per un massimo di 8 partecipanti.

Mister Baby Chef, tutti i giovedì dal 21 febbraio, fino al 4 aprile, dalle ore 15.45 alle 17.45. Tutti i bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni possono partecipare al corso. Per muovere i primi passi in cucina. Divertimento e professionalità è un must assicurato.

Un appuntamento imperdibile, tutti i martedì a partire dal 19 febbraio, per assaporare la meravigliosa pizza gourmet e piada preparata dal grande Simone Zoppini, con la degustazione di birra.

Vittorio Serritelli, chef e docente all’Istituto A. Panzini, presenta ogni giovedì a partire dalle ore 20, lo show cooking “il pesce fresco del giorno”. La sua cucina delizierà i vostri palati selezionando le migliori specialità di pesce. Risate, divertimento ed ottimi piatti saranno assicurati.

La sala Altema Formazione Marche è nata anche come luogo per eventi, meeting e compleanni per tutte le età.

Siamo in grado di seguire il vostro party dalla A alla Z, fornendo allestimento, animazione e materiale di realizzo.

Grazie alla consulenza gratuita, con visione della sala, prenderemo nota di tutte le vostre esigenze per realizzare una festa indimenticabile.





Sala Altema Formazione Marche

via D. Corvi 19

Cesanella – Senigallia

Facebook: Altema Formazione Marche

tel: 0717930853

cell: 3358431927

mail: altema@casadelladivisa.it