Il commosso ricordo di Gennaro da parte delle associazioni "Sempre attento ai risvolti non solo tecnici ma pure umani"

I Comitati ed Associazioni sotto firmatari si uniscono al dolore della famiglia dell’Ing. Massimo Gennaro per l’improvvisa ed inaspettata notizia della sua scomparsa.

L’ing. Gennaro ha avuto il grande merito di mettere sempre a disposizione di tutta la cittadinanza attiva la sua pluridecennale esperienza tecnica specializzata in idraulica, non per ultimo membro attivo della Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume Misa Nevola ultimamente formata.

Oltre a questo lo vogliamo ricordare sempre attento alle dinamiche ed ai risvolti non solo di natura tecnica, ma soprattutto umana cosa non scontata, che la lacerata comunità dell’asta fluviale del bacino idrografico Misa – Nevola ha conosciuto negli ultimi 10 anni con due pesanti alluvioni ed innumerevoli allerte meteo.

Sempre disponibile soprattutto impegnato in dibattiti pubblici, in assemblee cittadine, calmo, ma allo stesso tempo ferreo nel difendere le tesi che da un punto di vista tecnico lo ha trovato spesso democraticamente critico di una situazione politica e sociale dove la mitigazione concreta del rischio idrogeologico del nostro territorio sembra ancora lontana.

Con queste parole ricordiamo un uomo libero ed onesto, preparato tecnicamente ed umanamente attento, invitando tutta la cittadinanza al suo funerale.

Che la terra ti sia lieve ING.

 Coordinamento dei Comitati alluvione 2014 – 2022

 Comitato a difesa del territorio Area agricola di compensazione idraulica località Brugnetto

 Comitato alluvionati Marazzana

 Comitato Regione Marche COORDINIAMOCI

 Cittadini di Borgo Molino Alluvione 15-16 settembre 2022

 A.P.S. NOVUM

 O.F.S. Senigallia

 Senigallia Bene Comune