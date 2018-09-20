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Allerta meteo arancione per il 10 settembre 2026: a Senigallia chiusure e stop agli eventi

Dalle 14 chiusi centri infanzia, servizi, strutture, impianti sportivi pubblici e privati. Vietato accesso a parchi e giardini non recintati

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Il Comune di Senigallia ha disposto una serie di misure precauzionali in vista dell’allerta meteo arancione prevista per giovedì 10 settembre 2026.

Il sindaco Massimo Olivetti ha firmato mercoledì 9 settembre l’ordinanza n. 384, alla luce del messaggio di allertamento n. 46 emesso dalla Protezione Civile della Regione Marche per criticità idraulica, idrogeologica e temporali.

Per il territorio di Senigallia, secondo quanto riporta l’ordinanza, è stato previsto un livello di criticità arancione per rischio idraulico, con conseguente attivazione della fase di preallarme per l’intera giornata di giovedì 10.

L’ordinanza n. 384 del 9 settembre 2026 è disponibile integralmente in formato PDF per la consultazione e il download.

In via cautelativa, l’ordinanza stabilisce la chiusura dalle ore 14.00 del 10 settembre dei servizi per l’infanzia privati, dei centri diurni per disabili, del centro diurno Alzheimer e del centro pomeridiano Il Germoglio. La misura riguarda inoltre i servizi domiciliari e il trasporto socio-assistenziale, tutti i centri estivi, gli impianti sportivi pubblici, i luoghi della cultura e i cimiteri.

Per l’intera giornata di giovedì sarà inoltre vietato l’accesso ai parchi e ai giardini pubblici non recintati.

Il Comune ha disposto anche l’annullamento di tutti gli eventi e le manifestazioni in programma il 10 settembre.

L’ordinanza prevede infine la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti qualora la situazione meteorologica, idrogeologica o idraulica dovesse peggiorare. In particolare, potranno essere disposte chiusure puntuali di attività commerciali e uffici che garantiscono servizi con un maggiore afflusso di utenti e che si trovano nelle aree del territorio a rischio di esondazione. In questo caso, le singole attività interessate riceveranno una specifica comunicazione.

Le misure sono state adottate dal Comune in applicazione del Piano di Protezione Civile Comunale e con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e prevenire situazioni di pericolo per la popolazione.

Allegati

Scarica e leggi l’ordinanza n. 384 del 9 settembre 2026 in formato PDF.

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