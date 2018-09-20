Allerta meteo arancione per il 10 settembre 2026: a Senigallia chiusure e stop agli eventi Dalle 14 chiusi centri infanzia, servizi, strutture, impianti sportivi pubblici e privati. Vietato accesso a parchi e giardini non recintati

Il Comune di Senigallia ha disposto una serie di misure precauzionali in vista dell’allerta meteo arancione prevista per giovedì 10 settembre 2026.

Il sindaco Massimo Olivetti ha firmato mercoledì 9 settembre l’ordinanza n. 384, alla luce del messaggio di allertamento n. 46 emesso dalla Protezione Civile della Regione Marche per criticità idraulica, idrogeologica e temporali.

Per il territorio di Senigallia, secondo quanto riporta l’ordinanza, è stato previsto un livello di criticità arancione per rischio idraulico, con conseguente attivazione della fase di preallarme per l’intera giornata di giovedì 10.

L’ordinanza n. 384 del 9 settembre 2026 è disponibile integralmente in formato PDF per la consultazione e il download.

In via cautelativa, l’ordinanza stabilisce la chiusura dalle ore 14.00 del 10 settembre dei servizi per l’infanzia privati, dei centri diurni per disabili, del centro diurno Alzheimer e del centro pomeridiano Il Germoglio. La misura riguarda inoltre i servizi domiciliari e il trasporto socio-assistenziale, tutti i centri estivi, gli impianti sportivi pubblici, i luoghi della cultura e i cimiteri.

Per l’intera giornata di giovedì sarà inoltre vietato l’accesso ai parchi e ai giardini pubblici non recintati.

Il Comune ha disposto anche l’annullamento di tutti gli eventi e le manifestazioni in programma il 10 settembre.

L’ordinanza prevede infine la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti qualora la situazione meteorologica, idrogeologica o idraulica dovesse peggiorare. In particolare, potranno essere disposte chiusure puntuali di attività commerciali e uffici che garantiscono servizi con un maggiore afflusso di utenti e che si trovano nelle aree del territorio a rischio di esondazione. In questo caso, le singole attività interessate riceveranno una specifica comunicazione.

Le misure sono state adottate dal Comune in applicazione del Piano di Protezione Civile Comunale e con l’obiettivo di limitare gli spostamenti e prevenire situazioni di pericolo per la popolazione.