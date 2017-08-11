Concerto nella serata di mercoledì 9 settembre promosso dall’associazione “Dalla Parte delle Donne” Si terrà alle ore 21.00 all'esterno dello Sportello Antiviolenza di via Marchetti

146 Letture Associazioni

Esiste una linea di congiunzione sottile e potente tra l’armonia della musica e l’equilibrio delle relazioni, un territorio comune in cui l’ascolto dell’altro cessa di essere un atto passivo e diventa una pratica di cittadinanza attiva. Proprio per abitare questo spazio condiviso, mercoledì 9 settembre alle ore 21:00, lo spazio esterno della sede dello Sportello Antiviolenza in via Marchetti 6 a Senigallia, presso Palazzo Augusti-Arsilli, si trasformerà nel palcoscenico di una riflessione profonda e necessaria.

La serata si propone di esplorare i nodi cruciali del rispetto, della libertà e della prevenzione della violenza, ponendo al centro del dibattito la dimensione relazionale e l’urgenza di modelli affettivi sani per i giovani, con la previdente accortezza che, in caso di maltempo, l’intero evento si sposterà al coperto presso lo Spazio Lapsus in via Bonopera 37.

Questo appuntamento non vuole essere un semplice momento di intrattenimento, ma un’agorà culturale per decostruire gli stereotipi e stimolare la consapevolezza dove la musica funge da straordinario catalizzatore emotivo. La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Michela Gambelli, che proporrà al pubblico un dialogo intergenerazionale a cui prenderanno parte Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete Studenti Medi e portavoce delle istanze e delle sensibilità della comunità studentesca su scala nazionale, insieme a Sabina Sartini, presidente dell’Associazione Dalla Parte Delle Donne ODV e da tempo in prima linea nell’accoglienza e nel supporto alle vittime sul territorio.

Accanto a loro siederanno Simone Ceresoni, dirigente dell’Istituto Superiore Corinaldesi Padovano e voce della scuola come presidio fondamentale di educazione all’affettività, Lara Landi, assessora al Welfare del Comune di Senigallia in rappresentanza delle politiche sociali e della vicinanza delle istituzioni cittadine, e infine Greta Lattanzi, coordinatrice regionale della Rete Studenti Medi Marche, particolarmente focalizzata sulle dinamiche e sulle risposte giovanili a livello territoriale.

A guidare l’evento con la loro energia saranno le sonorità e l’impatto espressivo dei The Rash, una giovanissima band che nasce dall’esperienza della Fagnani Band ed è composta da quattro quattordicenni provenienti dalla Scuola Media Fagnani che proprio a settembre affronteranno il loro primo anno delle scuole superiori. Questo talentuoso quartetto, pronto a dimostrare come le nuove generazioni possano essere il motore del cambiamento, vede schierati sul palco Margherita Lucchetti alla voce, Leonardo Frulla alla chitarra, Achille Brocchi Vettese alla batteria e Giacomo Fabiani al basso.

Associazione “Dalla Parte delle Donne”