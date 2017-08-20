Previsti intensi temporali: allerta prima gialla poi arancione sulle Marche centro-nord Avviso meteo dalla Protezione Civile regionale per mercoledì 9 (allerta gialla) e giovedì 10 settembre 2026 (allerta arancione)

Allerta meteo per criticità dovuta a temporali valida dalle ore 14:00 del giorno 09 settembre 2026 alle ore 24:00 del giorno 10 settembre 2026.

Nel corso della serata di mercoledì 9 settembre non si esclude la possibilità di temporali sparsi sui settori settentrionali, localmente anche di forte intensità.

Nella giornata di giovedì 10, a partire dalle ore mattutine si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo e al transito di intensi fenomeni temporaleschi diffusi e localmente persistenti, in particolare sui settori interni e settentrionali, che potranno determinare a fine giornata cumulate localmente elevate. I fenomeni, in prevalenza multicellulari, daranno luogo a frequenti fulminazioni, piogge a carattere di nubifragio, locali grandinate e forti raffiche di vento che potranno determinare criticità ed effetti al suolo, a causa della possibile persistenza dei fenomeni o della poca mobilità per interazione orografica con i rilievi.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).