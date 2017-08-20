UISP Senigallia: una giornata di sport e di passioni Grande festa per atleti, famiglie e associazioni

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Una domenica di sole, di colori e di tanta allegria ha fatto da cornice a una giornata speciale, dedicata allo sport e soprattutto alle persone che ogni giorno lo vivono, lo sostengono e lo rendono possibile.

Presso il Centro Elioterapico Uisp 104 si è svolta una grande festa organizzata dal Comitato Uisp Senigallia, che ha riunito atleti, famiglie, dirigenti e rappresentanti delle associazioni sportive affiliate in un momento di condivisione e di celebrazione dei valori più autentici dello sport. Un’occasione per stare insieme al di là dei risultati e delle competizioni, valorizzando ogni atleta e il lavoro di tecnici, dirigenti, volontari e famiglie.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione è stato il Presidente del Comitato Uisp di Senigallia, Emanuele Seri, che ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutti coloro che quotidianamente, con entusiasmo, contribuiscono alla crescita dello sport sul territorio. All’appuntamento hanno partecipato importanti rappresentanti delle istituzioni e del territorio, tra cui l’Assessore alla Cultura, Politiche educative, Personale, Politiche europee e Gemellaggi Massimo Bello, il Comandante della Capitaneria di Porto di Senigallia Salvatore Valente, il Vice Presidente del CONI Marche Marco Porcarelli, il Direttore Generale della BCC di Ostra e Morro d’Alba Roberto Crostella e Armando Stopponi, Segretario Generale del Comitato UISP Marche e componente della Giunta CONI Marche, che hanno voluto condividere questo momento di festa con dirigenti, atleti e famiglie.

La giornata ha avuto anche un significato particolarmente importante grazie alla celebrazione di tre compleanni speciali: tre associazioni sportive hanno infatti raggiunto traguardi fondamentali della propria storia associativa. Sono stati festeggiati i 20 anni dell’Associazione Pro Corinaldo Skating, i 30 anni del Moto Club Matti di Corinaldo e i prestigiosi 50 anni dell’Associazione Cima Sub. Tre anniversari diversi, accomunati dalla stessa straordinaria capacità di costruire nel tempo comunità, relazioni e opportunità attraverso lo sport.

La cerimonia è poi proseguita con la premiazione degli atleti per celebrare non soltanto i risultati raggiunti, ma soprattutto l’impegno, la costanza e la dedizione dimostrati. In particolare, le autorità presenti hanno premiato i tesserati delle seguenti associazioni: Huia Surf, Volley Senigallia, GS Cannella Uisp, Senigallia Tennis Club, Casale, Bocciofila Passo Ripe, Tennis Mondolfo, Moto Club Matti di Corinaldo, Polisportiva Senigallia, Polisportiva Cesanella, Pro Corinaldo Skating, Senigallia Nuoto e Uisp Senigallia.

Tra sorrisi, premiazioni, incontri e momenti di convivialità, il Centro Elioterapico Uisp si è trasformato in un grande punto di ritrovo per il mondo sportivo: una vera e propria festa della comunità.

Un evento che ha dimostrato ancora una volta come lo sport sia molto più di una competizione: è un luogo dove si cresce insieme, si costruiscono amicizie, si superano difficoltà e si impara il valore del rispetto e della collaborazione. La grande partecipazione di atleti, famiglie e dirigenti ha reso questa domenica un appuntamento speciale e ricco di emozioni, dedicato a chiunque contribuisca quotidianamente alla vita sportiva del territorio.

Una giornata di sport, dunque, ma soprattutto una giornata di persone: di storie, di passione e di futuro.