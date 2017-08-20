I marcatori dalla D alla Promozione Vigor Senigallia in rete cinque volte con altrettanti marcatori

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Ripartono i campionati di calcio, ripartono i gol.

Con la prima giornata dei tre massimi tornei dilettantistici, la serie D, l’Eccellenza e la Promozione, riparte la rubrica dei marcatori che poi verrà allargata anche a Prima e Seconda Categoria, la cui partenza è prevista il 19 settembre.

Fino ad ora, in queste due categoria, si è giocato infatti solo per la Coppa Marche.

Si è segnato subito tanto in serie D – 26 gol in 9 partite – ma curiosamente l’unico a fare doppietta è stato Fracassini dell’Angelana, che non è nemmeno un attaccante: è dunque lui in testa ai bomber del girone F dopo una giornata. Gol insoliti ma comunque decisivi i suoi per battere un po’ a sorpresa l’Atletico Ascoli all’esordio.

Con una rete seguono tutti gli altri, compresi gli anconetani Manuzzi e Proromo e i senigalliesi Tomba, De Feo, Braconi, Urso e Battista.

Una sola doppietta anche in Eccellenza: la scatenata Jesina, ne fa quattro, la metà sono di Minnozzi, lui si attaccante vero.

Anche il bomber leoncello dunque è solo in vetta ai marcatori del massimo torneo regionale dopo una giornata.

In Promozione, girone A, sono invece due i giocatori ad avere fatto doppietta, entrambi della stessa squadra: guidano Muratori e Doumbia del Villa San Martino, che ha iniziato vincendo in trasferta contro l’Atletico Mondolfo Marotta con un sonoro 4-0 firmato dai due suoi attaccanti.

Serie D, girone F.

2 reti: Fracassini (Angelana)

Eccellenza, Girone Unico.

2 reti: Minnozzi (Jesina)

Promozione, Girone A.

2 reti. Doumbia, Muratori (Villa San Martino)