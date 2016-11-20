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Sicurezza urbana, pubblicato il bando regionale da 1,2 milioni di euro

Acquaroli: "Punta a rafforzare la capacità degli enti locali di prevenire e contrastare i fenomeni che incidono sulla sicurezza delle comunità"

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Telecamere installate a Trecastelli

È stato pubblicato questa mattina il nuovo bando della Regione Marche, con una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro, destinato a Comuni, Unioni di Comuni e Province per sostenere interventi di sicurezza urbana, videosorveglianza, potenziamento delle control room e introduzione di tecnologie innovative per il presidio del territorio.

Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, termine ultimo per l’accesso ai contributi.

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