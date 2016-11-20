Sicurezza urbana, pubblicato il bando regionale da 1,2 milioni di euro
Acquaroli: "Punta a rafforzare la capacità degli enti locali di prevenire e contrastare i fenomeni che incidono sulla sicurezza delle comunità"
146 Letture0 commenti
È stato pubblicato questa mattina il nuovo bando della Regione Marche, con una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro, destinato a Comuni, Unioni di Comuni e Province per sostenere interventi di sicurezza urbana, videosorveglianza, potenziamento delle control room e introduzione di tecnologie innovative per il presidio del territorio.
Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, termine ultimo per l’accesso ai contributi.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!