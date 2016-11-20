A 10 anni dal terremoto 2016. ERAP Marche ha realizzato e cura manutenzione di 1.943 Sae
Dal Presidente Fagioli punto su ruolo ente per assicurare alloggio dignitoso a chi perse casa. "Offrire servizio a comunità ci onora"
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A pochi giorni dalle commemorazioni per i 10 anni dalla prima scossa del terribile sisma del 2016, Erap Marche presenta il report circa l’attività di realizzazione e manutenzione delle Soluzioni Abitative di Emergenza.
In forza del Protocollo d’intesa sottoscritto da ERAP Marche, Regione Marche e Protezione Civile, è stato realizzato un numero complessivo di 1.943 di SAE – Soluzioni Abitative di Emergenza, dislocate in 28 diversi comuni interessati dagli eventi sismici (consultabile in PDF tabella di dettaglio).Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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