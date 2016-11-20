Logo farmacieFarmacie di turno


Adesso
23°
Domenica
23° / 30°
Lunedì
21° / 30°
Martedì
22° / 31°
Mercoledì
23° / 32°
Giovedì
20° / 24°
Venerdì
19° / 24°
Sabato
18° / 26°
Domenica
19° / 26°
Lunedì
20° / 24°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Edra Costruzioni Soc. Coop. - Impresa edile Senigallia

A 10 anni dal terremoto 2016. ERAP Marche ha realizzato e cura manutenzione di 1.943 Sae

Dal Presidente Fagioli punto su ruolo ente per assicurare alloggio dignitoso a chi perse casa. "Offrire servizio a comunità ci onora"

151 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Tommaso Fagioli

A pochi giorni dalle commemorazioni per i 10 anni dalla prima scossa del terribile sisma del 2016, Erap Marche presenta il report circa l’attività di realizzazione e manutenzione delle Soluzioni Abitative di Emergenza.

In forza del Protocollo d’intesa sottoscritto da ERAP Marche, Regione Marche e Protezione Civile, è stato realizzato un numero complessivo di 1.943 di SAE – Soluzioni Abitative di Emergenza, dislocate in 28 diversi comuni interessati dagli eventi sismici (consultabile in PDF tabella di dettaglio).

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno







Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura