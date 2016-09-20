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Poesia marchigiana protagonista alla libreria IoBook

Appuntamento sabato 5 settembre alle ore 18.30

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Cultura e Spettacoli
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Presentazione di libri di poesie alla libreria IoBook

Sabato 5 settembre alle ore 18.30, nello spazio outdoor della libreria Iobook, si concluderà la rassegna ‘Le Marche tra le righe’ con un evento di poesia curato da Franca Mancinelli e Daniele Garbuglia.

Saranno presenti i tre poeti Barbara Coacci, Davide Nota e Riccardo Socci, che leggeranno liriche tratte dalle loro raccolte rispettivamente La consistenza edito da Arcipelago Itaca, Demotapeedizioni Prufrock e Al risveglio c’è il lenzuolo edito da Le lettere. Sarà l’occasione per conoscere tre poeti ed il grande fermento della poesia marchigiana.

IoBook Senigallia
IoBook Senigallia
Pubblicato Venerdì 4 settembre, 2026 
alle ore 17:31
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