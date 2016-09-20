Poesia marchigiana protagonista alla libreria IoBook
Appuntamento sabato 5 settembre alle ore 18.30
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Sabato 5 settembre alle ore 18.30, nello spazio outdoor della libreria Iobook, si concluderà la rassegna ‘Le Marche tra le righe’ con un evento di poesia curato da Franca Mancinelli e Daniele Garbuglia.
Saranno presenti i tre poeti Barbara Coacci, Davide Nota e Riccardo Socci, che leggeranno liriche tratte dalle loro raccolte rispettivamente La consistenza edito da Arcipelago Itaca, Demotapeedizioni Prufrock e Al risveglio c’è il lenzuolo edito da Le lettere. Sarà l’occasione per conoscere tre poeti ed il grande fermento della poesia marchigiana.
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