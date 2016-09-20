Tra la fine di agosto e i primi di settembre è entrato nel vivo il gran finale della Conero Cup Da Montefalcone Appennino il testimone passerà per questo fine settimana a San Faustino di Cingoli

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Tra la fine di agosto e i primi di settembre è entrato nel vivo il gran finale della Conero Cup, il circuito dedicato alla mountain bike cross country che mette in scena tutta la bellezza e la tenacia delle sfide sullo sterrato.

Ha riscosso un ottimo successo il 30 agosto scorso la prima edizione del “Cross dei Rapaci”, gara organizzata dall’Asd Conero Cup a Montefalcone Appennino. Lo spettacolo non è certo mancato, grazie a un percorso che si è rivelato avvincente in occasione del penultimo appuntamento stagionale del circuito che ha avuto luogo a contrada Luogo di Sasso con un bike park realizzato in prossimità della struttura dell’ex tiro a segno. I primati di ogni singola categoria sono andati a Manuel Filippetti (Bravi Platforms Team – esordienti uomini), Maelys Cortese (Orange Bike Team – esordienti donne), Gianmarco Di Gennaro (Scuola di Ciclismo Prati di Tivo – allievi uomini), Emma Gasparoni (GC Osimo Stazione – allieve donne), Mattia Mosca (Marconi Racing Team – juniores), Cristiano Santolini (Passatempo Cycling Team Asd – open uomini), Myrtò Mangiaterra (Recanati Bike Team Asd – open donne), Angela Campanari (Bravi Platforms Team – master donna), Tommaso Piersanti (Appi Bike – master 1), Alessandro Magi (Passatempo Cycling Team – master 2), Mauro Magi (Passatempo Cycling Team – master 3), Emanuele Pinti (Appi Bike – master 4), Daniele Lisotti (Valle del Conca – master 5), David Gambella (Ven Mtb – master 6), Massimo Foschi (Pro Bike Riding Team – master 7), Francesco Cola (Team Ciclistico Campocavallo – master 8) e Franco Di Vita (Bike Therapy – master 9). Risultati completi sul portale ENDU a questo link https://www.endu.net/it/events/cross-dei-rapaci

Da Montefalcone Appennino il testimone passerà per questo fine settimana a San Faustino di Cingoli con una serie di eventi sempre legati alle ruote grasse nella già collaudata cornice del Parco Verde Azzurro con la regia organizzativa dell’Avis Bike Cingoli. Il programma di sabato 5 settembre si aprirà la mattina alle 9:00 con la gara di cross country eliminator valevole per l’assegnazione del campionato regionale FCI Marche solo per esordienti, allievi e open (ovvero in un’unica fascia le categorie juniores, under 23 ed élite). Il tracciato si svilupperà su un circuito di circa 900 metri, caratterizzato da passaggi tecnici spettacolari con rock garden, salti e tronchi, dove gli atleti si sfideranno a eliminazione diretta in ogni categoria. Nel pomeriggio, dalle 15:30 in poi, il proscenio sarà tutto dedicato ai giovanissimi under 13. La gara sarà organizzata in stretta collaborazione con il Gruppo Ciclistico Michele Scarponi. Per i più piccoli (7-12 anni e anche promozionali) è stato predisposto un tracciato che sfrutterà una parte del percorso di gara senza le sezioni tecniche più impegnative. Domenica 6 settembre toccherà ancora alla specialità cross country polarizzare l’attenzione dell’ultima prova della Conero Cup (XCO Verde Azzurro) con la partecipazione di agonisti e amatori, con l’assegnazione del campionato provinciale FCI Macerata. Il percorso si svilupperà su un anello di 3,5 chilometri con circa 100 metri di dislivello a giro, da ripetere più volte a seconda della categoria di appartenenza. Un tracciato completo e impegnativo, arricchito da tratti di strada brecciata, alcuni rock garden e salti tecnici spettacolari, per chiudere in bellezza un weekend all’insegna delle ruote grasse. Alle 9:30 lo start delle categorie open, juniores e master, mentre alle 11:15 seconda partenza dedicata ad allievi ed esordienti.

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