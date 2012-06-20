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Fine vita, Ricci: “Il Veneto ha fatto un passo avanti notevole. Cosa aspetta la Regione Marche? È una questione di dignità”

"Perché bisogna lucrare politicamente sulla sofferenza delle persone?"

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Politica
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malattia, fine-vita, ospedale, cure

“Il Veneto ha compiuto un passo avanti notevole, approvando la legge sul fine vita con i voti del centrosinistra assieme a quelli di Lega e FI.

Cosa aspetta la Regione Marche a fare lo stesso? La proposta di legge giace in Consiglio regionale da anni perché la destra marchigiana si oppone ogni volta”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD.

“Perché bisogna lucrare politicamente sulla sofferenza delle persone? È una questione morale e civile. – dichiara Ricci – La Corte costituzionale ha già chiarito che le Regioni hanno il diritto di disciplinare le procedure organizzative: la scusa della competenza esclusiva dello Stato non regge. – aggiunge – Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e ora il Veneto, prima Regione amministrata dal centrodestra, hanno dato una risposta a chi soffre. Le Marche invece restano ferme e, nel frattempo, i malati aspettano. – prosegue – Non è una questione di destra o di sinistra: è una questione di dignità e di libertà di scelta”.

Matteo Ricci

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Giovedì 3 settembre, 2026 
alle ore 10:33
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