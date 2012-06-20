Jennifer Ruggeri numero 8 d’Italia La tennista jesina d'adozione è 216 Wta

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Jennifer Ruggeri si conferma nella top 10 (precisamente al numero 8) delle tenniste italiane nel ranking mondiale Wta pubblicato lunedì, dopo la qualificazioni agli Us Open, che nel frattempo hanno preso il via col tabellone principale, in cui la tennista di Potenza Picena, tesserata però per il Centro Sportivo Mta di Jesi, è stata sconfitta al primo turno.



Niente tabellone principale per la ventitreenne, che però per la prima volta ha partecipato a uno Slam grazie alla sua classifica, grazie alla quale ha potuto accedere alle qualificazioni, anche se non ancora al tabellone principale.

Nell’ultimo ranking pubblicato, Ruggeri si conferma vicina alla top 200, posizione mai raggiunta ma che ormai da diversi mesi in questo 2026 sta accarezzando, piazzandosi al numero 216: nella classifica mondiale, dietro la campionessa bielorussa Aryna Sabalenka che si conferma al numero 1 al mondo con 8.575 punti, la prima italiana è Jasmine Paolini, scesa al numero 21 del mondo, con 2.123 punti.

Quindi la numero 2 italiana è una marchigiana, Elisabetta Cocciaretto, nata ad Ancona ma cresciuta a Porto San Giorgio, attuale numero 67 del mondo.

Tra le prime 100 Wta non ci sono altre italiane: bisogna scendere al 119 per trovare la terza azzurra, Lucrezia Stefanini, quindi al 130 la numero 4 d’Italia è Lisa Pigato, la numero 5 Lucia Bronzetti (135 al mondo), la 6 è Tyra Caterina Grant (149 Wta), la numero 7 è Nuria Brancaccio alla posizione 189 e la numero 8 d’Italia è proprio Jennifer Ruggeri, che è anche 216 al mondo nelle classifiche di singolare.

La fanese Federica Urgesi, numero 275 al mondo, chiude l’elenco delle attuali 10 migliori tenniste d’Italia.

La tennista di Chiaravalle, ma che si allena a Tolentino per il locale club tennistico, Sofia Rocchetti, è invece in base alle ultime classifiche mondiali femminili la numero 552 Wta.