Violenza nei pronto soccorso delle Marche: “Indignarsi non è sufficiente”
Benito Rossi (UGL Salute) interviene dopo le ripetute aggressioni a danno del personale sanitario: "Ora azioni preventive concrete"
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Di fronte alle continue aggressioni a danno degli operatori sanitari nei presidi di emergenza della Regione Marche, la UGL Salute chiede un cambio di passo decisivo: superare la fase della sola indignazione e passare ad azioni preventive mirate e immediate.
A delineare la posizione del sindacato è il Segretario Regionale UGL Salute Marche, Benito Rossi: “Le denunce pubbliche non bastano più per fermare una spirale di violenza che mette quotidianamente a rischio l’incolumità dei nostri professionisti.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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