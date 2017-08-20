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Violenza nei pronto soccorso delle Marche: “Indignarsi non è sufficiente”

Benito Rossi (UGL Salute) interviene dopo le ripetute aggressioni a danno del personale sanitario: "Ora azioni preventive concrete"

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Cronaca
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Benito Rossi

Di fronte alle continue aggressioni a danno degli operatori sanitari nei presidi di emergenza della Regione Marche, la UGL Salute chiede un cambio di passo decisivo: superare la fase della sola indignazione e passare ad azioni preventive mirate e immediate.

A delineare la posizione del sindacato è il Segretario Regionale UGL Salute Marche, Benito Rossi“Le denunce pubbliche non bastano più per fermare una spirale di violenza che mette quotidianamente a rischio l’incolumità dei nostri professionisti.

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