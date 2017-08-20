Seconda edizione per “Senigallia in Ritmica” Torna l'appuntamento di inizio stagione targato Polisportiva Senigallia in collaborazione con l'EPS UISP

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Il mese di settembre decreta l’inizio delle attività sportive e come di consueto il settore ginnastica ritmica della Polisportiva Senigallia, in collaborazione con il settore dell’ente di promozione sportiva UISP Comitato Territoriale di Senigallia, organizza la seconda edizione di “Senigallia in Ritmica”, una giornata dedicata alla prova gratuita della disciplina della ginnastica ritmica.

In particolare, come da volantino annesso, la prova gratuita si svolgerà sabato 12 settembre presso la palestra della scuola Leopardi, via Marche 42, Senigallia, dalle 15.30 alle 17.30.

Tecnici preparati e professionisti, attrezzature idonee e tanto materiale sportivo per la propedeutica all’inizio della ginnastica ritmica vi aspettano per passare un pomeriggio all’insegna del divertimento e della visione di esibizioni delle ginnaste del settore agonistico.

L’open day prevede la partecipazione di bambine a partire dai 3 anni e sarà strutturato seguendo la divisione di tre gruppi principali:

-bambine con età compresa tra i 3 e i 5 anni con la psicomotricità

-bambine con età compresa tra 6 e 7 anni con la propedeutica alla ginnastica ritmica

-bambine con età a partire da 8 anni con la prova dei piccoli attrezzi della ginnastica rimtica.

A tutte le partecipanti verrà dato un gadget in ricordo della giornata e verranno fornite tutte le indicazioni utili per le iscrizioni dei corsi invernali della stagione sportiva 2026/2027.

Basta scansionare il QR code presente nel volantino e compilare il modulo di partecipazione che non è obbligatorio ma fortemente consigliato.

Vi aspettiamo numerose!!