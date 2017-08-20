Torna l’appuntamento con Collegamenti – Festival multidisciplinare delle arti La quinta edizione si svolgerà sabato 5 e domenica 6 settembre

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Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 torna al Teatro La Fenice COLLEGAMENTI – Festival Multidisciplinare delle Arti, giunto alla sua quinta edizione. Ideato e curato da Collettivo Collegamenti, il festival trasforma per due giorni il teatro in uno spazio da abitare: attraversare, ascoltare, incontrarsi. Un luogo in cui teatro, danza, musica, pratiche corporee e performance partecipative si intrecciano e il pubblico è invitato a diventare parte dell’esperienza.

Tra Piccola Fenice, palco e foyer, il programma si sviluppa dal mattino alla sera alternando spettacoli, performance in cuffia, danza contemporanea, concerti, dj-set, yoga e momenti conviviali.

SABATO 5 SETTEMBRE

Ad aprire il festival, alle ore 18.00 alla Piccola Fenice, è TO BE OR NOT TO BE, performance interattiva con cuffie wi-fi che parte dalla domanda di Amleto per trasformarla in un’indagine sulla ricerca di sé. Un percorso intimo e collettivo tra domande e possibilità, per sostare in quello spazio fragile in cui proviamo a chiederci chi siamo, chi siamo stati e chi desideriamo diventare. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Alle 18.30 sul palco del Teatro La Fenice arriva GEOMETRIA DEL CHIASSO, progetto di danza contemporanea di Camilla Montesi, interpretato da Camilla Montesi e Noemi Piva, con musiche e suono di William Mazzei e produzione Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza. Selezionato per la Vetrina della Giovane Danza d’Autore eXtra 2026, dopo essere stato ospitato da realtà della scena contemporanea italiana come Inteatro Festival di Polverigi e Kilowatt Festival, il lavoro parte dal rumore di un tacco e dalla possibilità che un rumore si trasformi in suono, ritmo e movimento. Due corpi giocano con ciò che possiamo e non possiamo udire, tra ordine e disordine, precisione e casualità, fino a trasformare il chiasso in una musicalità inattesa. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

Alle 19.00 nel foyer è la volta de IL VIAGGIO DI KENITCH, concerto-spettacolo in live acoustic di Filippo Paolasini. Un percorso musicale intimo e autobiografico in cui le canzoni diventano spazi da attraversare, luoghi tangibili o della memoria. Paolasini presenta il suo primo progetto discografico in una veste acustica e in una situazione di particolare vicinanza con chi ascolta: voce, musica e parole per un concerto ironico e profondo allo stesso tempo. Ingresso libero.

Dalle 20.00 il foyer si anima con APERITIVO CON DJ-SET, selecta di Pavimento Fertile con Dj Lato & Frigo b2b, tra vinili, contaminazioni e freestyle. Il foyer diventa un luogo in cui restare tra una performance e l’altra, incontrarsi, ascoltare musica e curiosare. Qui trovano posto anche Libreria in Valigia, realizzata in collaborazione con Libreria Ubik e Ibride Edizioni, con una selezione di libri e pubblicazioni legate al teatro e ai linguaggi performativi; l’Art Market, dedicato a illustrazioni, stampe e creazioni in collaborazione con il visual artist Giacomo Giovannetti; e l’area Food & Drink, con la collaborazione del Birrificio dei Castelli. Ingresso libero.

La prima giornata si conclude alle 21.00 sul palco del Teatro La Fenice con ASSENZA. EURIDICE E ORFEO, spettacolo di teatro contemporaneo di Collettivo Collegamenti, dal testo di Valeria Parrella, con Francesca Maria Berardi e Filippo Mantoni. Una scena bianca, uno spazio del ricordo o del presente. Parole che compaiono come rebus e anagrammi costruiscono una tessitura nella quale perdersi, cercare, capire. Il mito di Euridice e Orfeo diventa così un modo per attraversare l’assenza e una voce capace di parlare al presente.In collaborazione con TAU/Teatri Antichi Uniti di Amat. Biglietto €5 su Vivaticket.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

La domenica comincia alle ore 9.00 nel foyer con VINYASA YOGA SOUNDSCAPE, un risveglio immersivo tra corpo, respiro e suono. Stella Allegrezza guida una pratica di Vinyasa Yoga mentre Paolo “Frigo” costruisce dal vivo il paesaggio sonoro: un’esperienza in cui respiro, movimento e musica cercano un ritmo comune. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata; è necessario portare il proprio tappetino.

Alle 11.00 nel foyer arriva VINILI A COLAZIONE, con la presentazione dell’EP “Velvet Beach” di Dj Lato e la partecipazione della danzatrice e autrice Camilla Montesi. Velvet Beach è una “spiaggia digitale”, un luogo liminale in cui il corpo è in movimento e la mente perde lentamente il proprio equilibrio: un viaggio sonoro nel quale destrutturato, elettronica, psichedelia e manipolazione analogica si incontrano. La musica entra in dialogo con il corpo e la danza, mentre la dimensione della colazione trasforma l’ascolto in un momento informale e condiviso. Ingresso libero.

Alle 18.00 alla Piccola Fenice torna TO BE OR NOT TO BE, la performance interattiva in cuffia dedicata alla ricerca di sé e alla domanda su chi siamo quando smettiamo di essere ciò che gli altri si aspettano da noi. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Alle 18.30 sul palco del Teatro La Fenice il festival ospita la prima nazionale di HAMLET [or F.O.M.O.], nuova creazione di Collettivo Collegamenti ft. Asini Bardasci, nata all’interno di TestArt – Testing New Skills for the Circulation of Innovative Co-Creation Methods in the Performing Arts Sector, progetto europeo coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo e cofinanziato dall’Unione Europea – Creative Europe, che ha portato i due collettivi a lavorare tra Italia, Slovenia e Germania mettendo in dialogo artisti, linguaggi e pratiche differenti.

La performance di teatro fisico parte da Amleto per interrogare qualcosa di profondamente contemporaneo: chi siamo quando smettiamo di rispondere alle aspettative degli altri? Il dubbio shakespeariano incontra la condizione contemporanea, sospesa tra libertà e paralisi, desiderio di essere riconosciuti e paura di scegliere, azione ed esitazione.

HAMLET [or F.O.M.O.] è diretto e scritto da Francesca Berardi, con Filippo Mantoni e Filippo Paolasini, sound design di Federico Pierfederici, costumi di Stefania Cempini e visual di Collettivo Collegamenti. Produzione Collettivo Collegamenti, Bunker (Slovenia), Asini Bardasci, in partnership con Zentralwerk (Germania). Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

Alle 19.30 nel foyer torna l’APERITIVO CON DJ-SET con Pavimento Fertile – Dj Lato & Frigo b2b, per accompagnare il pubblico verso l’ultimo appuntamento della quinta edizione. Ingresso libero.

Alle 21.00 sul palco del Teatro La Fenice chiude il festival CAPELLI – M. si desta da un mattino di sogni inquieti, spettacolo di teatro contemporaneo del Collettivo Sante di Lana, con Luisa Casasanta e Arianna Battilana. Vincitore del Premio Scintille, del Premio Speciale della Giuria al Festival InDivenire e del Premio Miglior Attrice a Luisa Casasanta nello stesso festival, nonché finalista a Direction Under30, Capelli racconta di M., che si sveglia e scopre che il suo corpo è diventato il luogo di una violenza. Da quel momento prende avvio un viaggio tra memoria, giudizio, colpa e sguardo degli altri. Un racconto diretto, fisico e contemporaneo, nel quale corpo e voce attraversano la dolorosa metamorfosi incarnata nel mito di Medusa. In collaborazione con TAU/Teatri Antichi Uniti di Amat. Biglietto €5 su Vivaticket.

Collegamenti Festival Multidisciplinare delle Arti è realizzato con il sostegno del Comune di Senigallia, Amat e Regione Marche.

COLLEGAMENTI – FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE DELLE ARTI

5–6 settembre 2026 | Teatro La Fenice – Senigallia

Info e prenotazioni: 347 9237933

Biglietti: €5 per ASSENZA. Euridice e Orfeo e CAPELLI su Vivaticket; gli altri appuntamenti sono a ingresso libero o gratuito secondo le modalità indicate nel programma.

Maggiori informazioni: www.collettivocollegamenti.com