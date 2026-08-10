L’APS Le Rondini è pronta ad inaugurare un centro di aggregazione giovanile a Senigallia Punto di accoglienza per offrire a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie uno spazio educativo, accogliente e sicuro

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Finalmente sono stati ultimati tutti i lavori di messa a norma della nuova sede dell’APS Le Rondini in via Capanna 68/4-5 che ospiterà un centro di aggregazione per bambini/e, adolescenti e giovani.

Sarà un punto di accoglienza con l’obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado un nuovo spazio educativo, accogliente e sicuro, nel quale poter studiare, socializzare, sviluppare le proprie capacità e trascorrere il tempo libero in modo costruttivo.

I minori saranno affiancati nello studio dai tanti soci e volontari, insegnanti in pensione e non, educatori, animatori e tanti altri giovanissimi che anche durante l’estate hanno dato il meglio di sé per aiutare i nostri bambini. Come ogni anno si avvicenderanno giovani volontari/e dall’Europa, tirocinanti universitari, studenti/esse degli istituti superiori del progetto Volontaria-Mente promosso dal CSV Marche e progetti del PCTO.

Dal prossimo anno scolastico, inoltre, si concretizzerà la nostra collaborazione con alcuni istituti di istruzione superiore che sono logisticamente vicini al nostro centro. Nelle ampie sale adatte allo studio, si potranno organizzare laboratori con esperti, incontri formativi e tante altre proposte che accoglieremo dai giovani stessi, come ad esempio le serate mensili dopocena organizzate da Terra Ludyca per l’animazione dei giochi da tavolo, una collaborazione che già dà vita a delle belle occasioni di semplicità e divertimento.

Aspettiamo quindi settembre per inaugurare il Cag (centro di aggregazione giovanile), in alcuni giorni alla settimana e in altri per il supporto scolastico di bambini, bambine e adolescenti del territorio che seguiamo già da oltre vent’anni, minori stranieri e italiani con attività pensate per farli crescere come futuri cittadini e parte della nostra comunità. Sarà anche una soluzione educativa accessibile per quei genitori che lavorano o che non possono sostenere il costo di una baby sitter. Oggi, infatti molte famiglie devono conciliare lavoro, scuola e gestione dei figli, spesso senza poter contare su una rete familiare disponibile.

Le attività proposte durante la settimana sono molteplici: oltre allo studio e all’insegnamento della lingua italiana per i neoarrivati, si promuovono laboratori creativi, scacchi, arte, musica, canto, teatro, podcast e tante attività che non si sarebbero proprio potute attivare senza l’aiuto concreto di tantissimi privati, aziende, associazioni e famiglie, esempi virtuosi che ci auspichiamo possano continuare per sostenere il nostro impegno a favore di tanti minori in difficoltà del territorio.

Vogliamo ora dedicare uno spazio importante proprio a chi ha permesso la realizzazione della nuova sede, a chi ci ha concretamente aiutato per la messa a norma degli spazi, bagno compreso.

Un grande grazie va ai tantissimi privati, singoli o famiglie che hanno generosamente dato il loro contributo per sostenerci. Ringraziamo: la Nuova Comes, Scalo Zero, il direttore Mirco Luzietti della banca Mediolanum, la BCC di Fano, l’azienda Moretti Forni Spa, l’azienda Casapiù Design, il gruppo Acli Scapezzano all’interno della festa Castellana, la Società Atletica Senigallia e tantissimi privati, amici e famiglie che condividono le nostre idealità.

Confidiamo pertanto di poter contare sulla vicinanza e sul sostegno anche degli enti pubblici preposti, in quanto il nostro centro operativo non può sostenersi solo con figure volontarie, ma anche attraverso l’impiego di figure professionali per dare qualità e continuità a questo necessario servizio verso la comunità.

Infatti, l’associazione Le Rondini è sempre stata una risorsa per il territorio in quanto collabora con Comune e servizi territoriali, realtà educative e sociali, istituti scolastici, associazioni e famiglie. Gli interventi con queste realtà contribuiscono a costruire una rete capace di intercettare i bisogni dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie e di offrire risposte coordinate e concrete.

A settembre avremo il rinnovo dell’accreditamento regionale come centro di aggregazione per ampliare il nostro servizio cittadino e così soddisfare i bisogni e le aspettative di tanti giovani, una tappa resa possibile grazie ai donatori sopra citati.