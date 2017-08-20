Cinema, in arrivo un nuovo bando per sostenere le produzioni nelle Marche CNA Marche: "Serve la volontà di continuare a crederci, non solo come strumento di promozione turistica, ma come industria culturale"

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Quando l’estate rallenta e le città marchigiane riprendono il loro passo consueto, c’è un settore che più di altri avverte il bisogno di non fermarsi. È il mondo del cinema e dell’audiovisivo, che negli ultimi anni ha visto le Marche trasformarsi in un set diffuso; un territorio che ha imparato a raccontarsi attraverso le immagini, le storie, le maestranze che lo abitano.