Dieci anni da terremoto in Italia centrale: cosa abbiamo imparato dalla scienza
L'articolo dell'INGV: "Una sequenza sismica complessa. Cosa si può dire sul futuro? Lezione più concreta: ridurre vulnerabilità"
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Dieci anni fa, alle 3:36 del 24 agosto 2016, un terremoto di magnitudo 6.0 colpì Amatrice, Accumoli e molti altri paesi dell’Italia centrale. Non fu un evento isolato: segnò l’inizio della sequenza sismica più forte osservata in Italia dopo il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980.
In Irpinia la scossa principale fu il risultato di almeno tre sub-eventi, cioè della rottura di tre segmenti di faglia attivati in meno di un minuto, per una magnitudo complessiva pari a 6.9.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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