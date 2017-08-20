Calendario venatorio: Consiglio di Stato si pronuncia a favore della Regione Marche Assessore Bugaro: "Sentenza storica. Riconosciute ragioni dell'Ente e piena dignità scientifica del Comitato nazionale"

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“Una sentenza storica, destinata a rappresentare un punto di riferimento per la definizione dei calendari venatori non soltanto delle Marche, ma di tutte le regioni italiane”.

Così l’assessore regionale alla Caccia Giacomo Bugaro commenta la sentenza con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito sul contenzioso relativo al calendario venatorio 2025/2026 della Regione Marche e, in particolare, sulla chiusura della caccia alla beccaccia e ai turdidi – tordo bottaccio, tordo sassello e cesena – al 31 gennaio.