Senigallia: a Palazzetto Baviera una serata dedicata alla fotografia Giovedì 20 agosto 2026 tra workshop, mostre e visite guidate

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Una serata per entrare nel mondo della fotografia, conoscerne tecniche e linguaggi e scoprire da vicino le mostre ospitate al Palazzetto Baviera. È quella in programma giovedì 20 agosto, nell’ambito dell’estate culturale che anima gli spazi dello storico edificio nel cuore di Senigallia.

Il momento centrale della serata sarà il workshop dedicato alle tecniche fotografiche alternative, in programma dalle ore 18.00 alle 22.00 e condotto da Massimo Marchini e Alberto Polonara. Un’esperienza pensata per avvicinare i partecipanti alle particolari tecniche e alle suggestioni che caratterizzano la mostra “Chiaroscuro Primogenio – Il collodio umido di Massimo Marchini”, offrendo anche l’opportunità di sperimentare direttamente il rapporto tra luce, ombra e materia.

La serata sarà inoltre un’occasione per conoscere le due esposizioni attualmente allestite al Palazzetto Baviera.

“Senigallia, luce dell’Adriatico” di Lorenzo Cicconi Massi propone uno sguardo personale sulla città, raccontata attraverso immagini capaci di restituirne luoghi, atmosfere e identità attraverso una prospettiva originale.

“Chiaroscuro Primogenio – Il collodio umido di Massimo Marchini” presenta invece una selezione di oltre cinquanta opere dedicate alla ricerca dell’artista e alle possibilità espressive del collodio umido, una tecnica fotografica antica caratterizzata da una particolare resa estetica e da un intenso rapporto tra luce, ombra e materia.

A completare il programma saranno due visite guidate gratuite, riservate ai possessori del biglietto d’ingresso alle mostre: la prima alle ore 21.30, dedicata a “Senigallia, luce dell’Adriatico”, e la seconda alle ore 22.15, dedicata a “Chiaroscuro Primogenio – Il collodio umido di Massimo Marchini”.

Prenotazioni e informazioni

Le visite guidate sono esclusivamente su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo circuitomuseale@comune.senigallia.an.it. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 di giovedì 20 agosto per le visite in programma

nella stessa giornata.

I biglietti per le mostre sono acquistabili online attraverso Liveticket. Le visite guidate sono gratuite per i possessori del biglietto d’ingresso alle mostre a pagamento.