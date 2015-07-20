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Fano, 40enne in arresto cardiaco salvato grazie al sistema DAE regionale

L'assessore regionale Calcinaro: "Le Marche hanno saputo costruire un sistema che salva vite"

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Ambulanza, 118

Una chiamata al numero di emergenza, l’allerta ai First Responder tramite l’App DAE Marche, un defibrillatore disponibile nelle vicinanze e un intervento immediato. È questa la catena che ha salvato la vita a un uomo di 40 anni, colpito da arresto cardiaco nel pomeriggio dell’11 agosto a Fano.

L’allarme è scattato alle 16.33. La Centrale 112 ha ricevuto e localizzato precisamente l’evento, la Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria di Pesaro ha assegnato la massima priorità all’intervento e attivato il sistema DAE Marche, inviando una richiesta di supporto ai soccorritori presenti nelle vicinanze tramite la App. In due hanno accettato l’intervento. Le persone sul luogo dell’evento sono state determinanti: dopo appena quattro minuti, il paziente aveva già le piastre del defibrillatore collegate al torace. Il DAE ha erogato una scarica e il cuore ha ripreso a battere, il tutto sotto la guida in teleassistenza tramite videochiamata con la Centrale Operativa. L’ambulanza è arrivata dopo circa otto minuti dalla chiamata.

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Regione Marche
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Pubblicato Lunedì 17 agosto, 2026 
alle ore 11:33
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