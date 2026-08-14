MarcheStorie a Senigallia Omaggio a Ivan Graziani del figlio Filippo

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Sarà Senigallia a ospitare una delle anteprime di MArCHESTORIE – Racconti & tradizioni dai borghi in festa, il festival regionale dedicato alla valorizzazione delle storie, delle tradizioni e dell’identità dei piccoli centri marchigiani. L’appuntamento è per venerdì 21 agosto, alle ore 21, in piazza Roma, con il Marche Storie Show, secondo evento di anteprima della VI edizione della manifestazione.

Un appuntamento che porterà nel cuore della città un racconto fatto di musica, poesia, arte e memoria, accompagnando il pubblico alla scoperta di quel patrimonio culturale che lega i borghi marchigiani alle loro comunità e alle figure che, nel corso della storia, hanno contribuito a renderli parte dell’identità della regione.

Il festival, nato nel 2021, tornerà quest’anno dal 18 ottobre all’8 dicembre 2026 e avrà come tema “Poesia di Teatri”. Un percorso attraverso i borghi e i loro teatri storici, luoghi nei quali la tradizione poetica e artistica delle Marche potrà incontrare le voci del presente.

L’edizione 2026 vuole infatti mettere in dialogo i grandi protagonisti della cultura marchigiana del passato, da Giacomo Leopardi a Cecco d’Ascoli, con le espressioni artistiche contemporanee, attraverso un viaggio capace di intrecciare identità, memoria, territorio e creatività.

La serata di Senigallia sarà affidata alla direzione artistica di Paolo Notari e alla conduzione di Alvin Crescini e vedrà la partecipazione di importanti protagonisti del panorama artistico e culturale. Special guest sarà Filippo Graziani, che renderà omaggio all’eredità musicale del padre Ivan interpretando alcuni brani dell’album Ottanta. Buon compleanno Ivan.

Sul palco anche il tenore Giacomo Medici, che accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso le grandi voci e i brani più celebri legati alla tradizione musicale marchigiana, e la performer Loredana Torresi, che rievocherà le atmosfere artistiche degli anni Venti, Trenta e Quaranta.

A completare il programma sarà Marta Paraventi, storica dell’arte, che proporrà un excursus tra Rinascimento e Barocco, mettendo in evidenza il ruolo dei borghi come patrimonio vivo e parte integrante dell’identità culturale delle Marche.

L’appuntamento di venerdì rappresenta dunque un’occasione per portare a Senigallia una manifestazione che, anno dopo anno, ha saputo costruire un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e delle comunità del territorio regionale.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare alla serata, che offrirà l’opportunità di conoscere e riscoprire, attraverso musica, arte e poesia, alcune delle storie e delle tradizioni che contribuiscono a rendere unico il patrimonio culturale marchigiano.

Per informazioni sul programma di MArCHESTORIE è possibile consultare il sito ufficiale

www.marchestorie.it