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LAV Ancona condanna con fermezza quanto accaduto sulle spiagge di Senigallia

Alcune meduse sarebbero state prese di mira da bambini e ragazzi, infilzate, calpestate e lanciate con forza

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Medusa sulla spiaggia di Senigallia

LAV Ancona condanna con fermezza quanto accaduto sulle spiagge di Senigallia, dove, secondo quanto riportato dalla stampa, alcune meduse sarebbero state prese di mira da bambini e ragazzi, infilzate, calpestate e lanciate con forza.
Comportamenti che non possono essere liquidati come un semplice gioco o una bravata.


La legge italiana tutela penalmente gli animali: gli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale puniscono rispettivamente l’uccisione e il maltrattamento di animali quando commessi per crudeltà o senza necessità. La recente Legge n. 82/2025 ha inoltre rafforzato ulteriormente la tutela penale degli animali.
Sarà naturalmente compito delle autorità competenti accertare quanto effettivamente avvenuto e le eventuali responsabilità. È importante ricordare che la semplice presenza sul posto o la mancata denuncia da parte di un comune cittadino non costituiscono automaticamente reato. Diverso è il caso di chi abbia partecipato, istigato o concretamente favorito la condotta.

Ciò che ci preoccupa maggiormente, però, è anche la mancanza di sensibilità e di intervento da parte degli adulti presenti.
Davanti a un animale sottoposto gratuitamente a violenza, voltarsi dall’altra parte non può essere considerato normale.

Chi assiste a episodi di possibile maltrattamento dovrebbe segnalarli alle Forze dell’Ordine e, quando possibile, fornire elementi utili come fotografie, video o testimonianze.
Educare al rispetto degli animali significa insegnare ai bambini che ogni essere vivente merita attenzione e rispetto, anche quando non ci appare “simpatico” o non suscita immediata empatia.

Una medusa non è un giocattolo.

Proprio per questo, come LAV, organizziamo iniziative di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle nuove generazioni. Il nostro evento “Il mare è la loro casa” nasce con un obiettivo semplice ma fondamentale: far conoscere gli animali marini e ricordare che il mare non è un parco giochi a nostra disposizione, ma il loro ambiente, il loro habitat, la loro casa.
La sensibilità verso gli animali si impara. Gli adulti devono offrire esempio di rispetto ed empatia verso tutti gli esseri viventi. E’ di fondamentale importanza che ciò accada anche in ambito scolastico per prevenire ed evitare così che accadano future e sempre più gravi violenze .
Il mare è la loro casa. Rispettiamola. E insegniamo ai nostri figli a farlo.

Dott.ssa Maria Aquila
Responsabile Lav per le istituzioni delle Marche

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 18 agosto, 2026 
alle ore 10:00
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Commenti
Solo un commento
mirellaverde58 2026-08-18 11:39:25
Ma i genitori di.questi ragazzini non dicono nulla? Non insegnano nulla ai loro figli? Ecco come nasce la violenza, la stessa che, se non fermata in tempo, crescerà sempre più e colpirà obiettivi sempre maggiori. Senza alcun rispetto per la vita.
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